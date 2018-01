Prórroga hasta el 30 de junio, para la Reparación Histórica

La ANSES informó que, estableció una última prórroga hasta el 30 de junio, del plazo para aceptar el acuerdo de Reparación Histórica que vencía el próximo 28 de febrero para los jubilados y pensionados que ya están cobrando sus haberes con aumento de manera automática.La medida se debe al gran volumen de aprobación de propuestas del Programa y la consecuente demanda de turnos que generan las más de 10.000 aceptaciones semanales de ofrecimientos de reajuste que recibe el organismo previsional.Asimismo, son 810.834 los jubilados y pensionados que ya aceptaron el acuerdo y, gracias a la Reparación Histórica, 488.073 beneficiarios dejaron de percibir el haber mínimo porque elevaron sus ingresos mensuales. Esto representa un 42% del total de 1.181.783 que ya está cobrando. El monto del aumento medio percibido es de $ 3942.Los jubilados y pensionados que cobran el reajuste automático y que aún no aceptaron el acuerdo vía web deben hacerlo antes del 30 de junio en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES, con su Clave de la Seguridad Social, para seguir cobrándolo.Una vez allí, deben actualizar la información personal y de contacto (correo electrónico, teléfono y domicilio) desde el ícono Datos de domicilio y contacto y, por último, ingresar al menú de la izquierda, sección Reparación Histórica donde podrán visualizar el monto del reajuste y aceptar los Términos y Condiciones del acuerdo. Si el sistema no les solicita más acciones, allí finaliza el trámite y se da por aceptado el acuerdo.En cambio, si el sistema, una vez realizados los pasos descriptos, muestra más pantallas y solicita suscribir el acuerdo, el procedimiento debe continuar de la siguiente manera:1) Designar un abogado patrocinante: dentro de Mi ANSES tendrán que cargar los datos del profesional, indicando su CUIT o CUIL, nombre y apellido y un correo electrónico de contacto. Después, es necesario que el abogado acepte el patrocinio ingresando también a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.Cabe recordar que, con respecto a los jubilados y pensionados que no cuentan con un abogado, la ANSES firmó convenios con distintos Colegios de Abogados, Defensoría del Pueblo y Defensorías Públicas para que sean patrocinados en forma gratuita. Para obtener más información, deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Reparación Histórica, opción Procedimiento / Aceptación del acuerdo / Elección abogado.2) Suscribir el acuerdo, tanto el titular como el abogado, con huella digital: deberán dirigirse a una oficina del organismo, previa solicitud de turno, o bien, en las terminales de la ANSES disponibles en distintos bancos, sin turno.Posteriormente a este procedimiento, la ANSES enviará el acuerdo a la Justicia para su homologación.Por cualquier consulta sobre el trámite pueden comunicarse al teléfono gratuito 130 o desde la misma web de la ANSES.