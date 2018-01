Ladrones “buscaban dinero” en una Capilla

“No hay dos sin tres”, dice el refrán y se aplica a este caso, ya que es la tercera vez que amigos de lo ajeno roban -o lo intentan- en la casa parroquial de la Capilla de la Virgen del Rosario de San Nicolás, ubicada en el corazón del Barrio Ilolay, según confió a LA OPINION una vecina del sector.Según lo adelantado en la mañana de este martes por Radio Rafaela LT 28, efectivos policiales tomaron conocimiento de ventanas rotas y violentadas en la Capilla ubicada en calle Sacripanti, quizás aprovechando el hecho de que el sacerdote se encuentra de vacaciones.Los ladrones sabían que el cura no estaba en la casa, pero fallaron en el dato ya que buscaron dinero y no lo encontraron porque el religioso no acostumbraba tener elementos de valor en el lugar debido a que es la tercera vez que intentan robar en la casa.Según una vecina del sector que dialogó ayer con LA OPINION, “El padre es muy buena persona y no merece que le hagan esto”, dijo.Respecto a este tercer hecho, la vecina señaló que, “El padre está de vacaciones, y la persona que limpia la casa, llegó a las 8:30 (del martes) y se encontró con esto”.Para ingresar, los cacos rompieron una ventana tipo “balancín”, chiquita, y luego de incursionar salieron por otra ventana más grande que da al patio.Según relató la misma fuente, “los ladrones entraron entre el domingo a la noche y las 8:30 de la mañana del martes. Probablemente por el sector del patio que linda con el Anfiteatro, donde sólo hay un alambrado y que estaba tumbado” -el domingo a la noche hubo un festival de música (cumbia) en el Anfiteatro-.“Esta vez -siguió- se notó que buscaban plata, porque había un microondas y otros electrodomésticos que ni los tocaron. Dejaron todo revuelto en cajones y muebles y se fueron sin robar nada”, finalizó.* El primer robo ocurrió en agosto pasado. Cuando el sacerdote llegó a la mañana a la casa parroquial comprobó que le robaron una bicicleta, zapatillas tipo maratón, un televisor, todas las llaves y otros elementos.* El segundo intento de robo ocurrió en octubre y quedó sólo en la tentativa: forzaron una reja pero no pudieron entrar.