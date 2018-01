¡Que juegue para mi equipo!

¿Cómo está el señor Cacho? La pregunta no era un compromiso, porque no lo había con quien la recibía. Partía de la necesidad de reconocer a una persona que se había hecho conocida y apreciada. ¿El lugar? La entrada de la AFA.

Ese, quizás, fue el reducto donde Aníbal Nicolás Carlucci, “Cacho” para quienes teníamos trato, encontró su plenitud como dirigente futbolero. Duro era responder diciendo que su salud no estaba en sus mejores momentos; tan duros como esos últimos que le tocó transitar, pero que en nada empañan sus méritos.

No dudaré en afirmar que fue quien llevó a esta parte del país a los mejores planos del deporte nacional por excelencia; fue el hombre que primero pisó la capital con presencia plena, el primero en descubrir lo que había que hacer y el primero en hacerlo.

Si apelamos a la fragilidad de la memoria. No dudaremos en afirmar que fue el inventor. No podría ser injusto con los que estuvieron a su lado, Pepe Frenguelli, los hermanos Berlasso, Julio y tantos otros. En realidad, para buscar el génesis de esta historia hay que remontarse a los principios de los setenta cuando Quilmes jugó una eliminatoria con Unión de Santa Fe (siempre desafiliado y políticamente vuelto a tener oportunidades) para ir a la “B”. O cuando el mismo Quilmes contrató a Reynaldo Volken; pero el Atlético de 1975 marcó el comienzo del fútbol grande en Rafaela y alrededores.

La participación de la Liga Rafaelina en las finales del “Beccar Varela” de 1978 fue el otro paso, los regionales de Quilmes, de Sportivo, de Atlético y de 9 de Julio, con el agregado de la llegada de los árbitros de AFA fueron hitos, disímiles de medir, pero fáciles de distinguir.

La irrupción de los “celestes” al fútbol profesional fue una consecuencia lógica y casi propia de todo ello. Lo que vino después, también.

Carlucci estuvo siempre. Su visión fue alta y su vara otro tanto; iba a todas las canchas y se aguantaba lo que viniese, y no es lo mismo un estadio de primera división que uno de la zona. Los años demostrarían que todos los equipos lo querían para sí mismos.

Y fue generoso en eso, porque nadie podrá negar que cuando hacía falta una mano, allí estaba el gringo que un día llegó de Santa Clara para ayudar a propios y extraños. De eso puedo dar fe y con detalles.

A los periodistas nos aconsejaba y nos abría puertas, siempre con la visión acertada y propia de un tipo que conocía el fútbol desde todos los ángulos y que era generoso y de códigos, además de pícaro. El periodismo también creció y se hizo profesional gracias al fútbol. Siempre es bueno contar con memoria.

Como todo ser humano, tendría virtudes y defectos; no es la idea ser jueces, pero sí destacar lo que hizo en el campo que lo llevó a trascender.

Por eso, si hay un equipo en el lugar en que fue, les mando un consejo, póngalo de delegado.

No es mi intención ingresar en el accionar de las instituciones hermanas, Atlético sabrá lo que tiene que hacer en su memoria pero considero (humildemente y desde el llano) que a algún espacio del Monumental le quedaría muy justiciero su nombre; pero sí creo, y le pido a la Liga Rafaelina de Fútbol que le rinda su merecido homenaje. ¿Por qué no la nominación del próximo Torneo de primera división? Digo.

Perdón, Cacho, por tanto bronce repartido a cuenta. Sé que no le gustaría, por eso voy a cerrar con una anécdota tan absolutamente comprobable como real.

Aseguran por allí, por los confines de la calle Bollinger que cuando “el” Quilmes del “Ruso” (Norberto Oscar Frenquelli, tan fana cervecero que dejó sus cenizas allí mismo) y Agustín Giuliani contrataron el legendario “Corcho” Favre para ser el DT de su equipo de primera división, le pidieron que mencione dos refuerzos para poder salir campeón. “Son de Atlético”, dijo Favre; “No importa”, se apresuró Agustín que nunca arrugaba- A quién querés?

“A Carlucci y a Julio Litvak… con eso me arreglo”.

Chau, Cacho. El fútbol ya te extraña.