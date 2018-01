Cristina desmintió a Macri

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La senadora Cristina Kirchner salió ayer al cruce de las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto del anuncio de inversiones de la empresa L´Oréal en la Argentina y advirtió que "alguno miente o está desinformado".Al regreso de su gira europea, Macri había celebrado que el mundo "volvió a abrir las puertas" al país y como ejemplo citó a la compañía de cosméticos francesa, que según indicó "hace años no quería invertir un peso en este país" y ahora expandirá su producción. "El presidente de L´Oréal, que hace 70 años está la empresa en la Argentina y hace años que no quería invertir un peso en este país, me dijo que van a hacer un nuevo centro logístico para aumentar la producción", señaló Macri.En respuesta, la ex presidenta Kirchner aseguró a través de las redes sociales que "alguien miente" y que precisamente "no cree" que sea el presidente de L´Oréal. "El 15 de octubre de 2015 estuve en la planta de L´Oréal en Garín, Escobar. Inauguramos una ampliación de esa planta luego de una inversión de $ 100 millones", recordó la ex mandataria.En la misma línea agregó que lo recordaba "muy bien" porque ese día le había entregado el Premio L´Oréal-UNESCO "Mujeres en la Ciencia" a la científica argentina Andrea Gamarnik. "Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo", escribió Cristina Kirchner.