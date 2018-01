Bonino visitó al Director de la ANSeS Rafaela

Días pasado el Presidente del Concejo a Cargo de la Intendencia, Lalo Bonino estuvo reunido con el Director de la UDAI Rafaela de ANSeS, Sergio Aye.

Durante el encuentro Bonino y Aye conversaron sobre los diferentes programas que ANSeS viene llevando adelante y de las últimas novedades respecto de las prestaciones del organismo que buscan dar una fuerte contención social a aquellos que poseen un cierto riesgo de vulnerabilidad socio-económica.

Dentro de los programas que hicieron foco y que pueden ser tramitadas en la UDAI Rafaela sito en Bv. Lehmann 539 se encuentran:

- Créditos Argenta: Créditos Personales de ANSeS para personas que reciben AUH (Asignación Universal por Hijo), SIPA (Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino), SUAF (Sistema único de Asignaciones Familiares), etc.

- Plan Progresar: Derecho para jóvenes entre 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen de manera informal y que se encuentran estudiando.

- Reparación Histórica: Acuerdo voluntario de actualización de haberes para jubilados y pensionados.

- PUAM: Prestación de carácter vitalicio para mayores de 65 años que no cuentan con ningún otro beneficio.

- AUH: Asignación mensual por cada hijo menor de 18 años, destinada a personas desocupadas, trabajadores no registrados, monotributistas sociales, trabajadoras doméstica, personas inscriptas en los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Manos a la Obra.

“No solo estuvimos conversando sobre los programas ejes que tiene la ANSeS sino que también charlamos sobre el trabajo de actualización de datos de personas que perciben planes sociales de Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estas personas se encuentran desarrollando tareas en las cooperativas que prestan servicios al Municipio y por ende, es nuestra responsabilidad saber en que condiciones se encuentran y que labores realizan; como por ejemplo la de reparación del adoquinado” dijo Bonino.

A su vez, el Dr. Aye, hizo referencia a la formalización del punto de contacto en la Ciudad de Sunchales y San Cristóbal lo que permitirá a los vecinos de dichas localidades realizar y agilizar los diferentes trámites relacionados al ANSeS.

“Como dato importante queremos comunicar, también, que se ha extendido el plazo para la aceptación de la reparación histórica, que en un principio era hasta el 28 de febrero pero que se prorrogó hasta el 30 de junio, dando de esta manera la posibilidad de más jubilados a acogerse a la misma” finalizó.