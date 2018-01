Enripiado de caminos

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Días pasados se realizó una reunión con titulares de establecimientos rurales de nuestra localidad. De un total de algo más de 120, solamente asistieron no más de una veintena de productores, de Palacios y de la zona.

Hay que recalcar que muchos titulares, la mayoría viven en Rosario, Buenos Aires, en el extranjero en algunos casos que obviamente no se contaba con su presencia.

También al otro día algunos propietarios manifestaron la falta de invitación a la reunión.

El tema era tratar el proyecto de enripiado de la red caminera del distrito que serían de unos 200 km. Lucas Bussi presidente comunal actual, presento´ el proyecto y la necesidad de hacer un estudio de factibilidad de la obra un tanto faraónica.

En ese momento los presentes, recordemos que apenas éramos unos 20 productores de un total de 120 ,vieron con agrado la realización del proyecto, pero al otro día empezaron los " peros " por el costo de la misma, también se planteó al día siguiente el mal estado de los caminos sobre todo en el sector oeste, y también la pregunta era a dónde iban a parar los fondos de la tasa por hectárea desde hace unos 10 años atrás a la actualidad donde esporádicamente realizan una peinada en algunos sectores, este tema entre murmullos se escuchó en la reunión pero nadie se animó a manifestarla vaya uno a saber por qué.

Volviendo al eje de la nota la idea es que la Comuna tomaría un préstamo con el aval de cada productor que en ese momento estaban todos de acuerdo pero parece que hubo algunos asesoramientos que por lo menos pone en riesgo el avance del proyecto. En lo que sí se avanzó es en que se llevaría a cabo un estudio de factibilidad para tratar el tema en base a un estudio serio y no se trate nada más de una suerte de buenos deseos.





Odontólogo



Cristian Delbino es un odontólogo de la localidad de Moisés Ville que además atiende en Monigotes y en Palacios donde logró cambiar la cultura de estas 3 localidades respecto de la salud bucal. Así se puede ver los días que el atiende, previo retiro del turno correspondiente en la Comuna, como cada vez hay mas y mas pacientes que vienen a hacerse atender con el profesional que si bien es oriundo de Moisés Ville, es hijo de Omar Delbino, impulsor cuando era presidente comunal del ripio que unió Palacios con Moisés Ville. Hoy el destino hace que Cristian sea el vicepresidente de Moisés Ville acompañando a Gustavo Barceló en momentos en que se está pavimentando esa arteria que de paso reclamó insistentemente el senador Felipe Michlig durante años.

Decía Cristian Delbino que a pesar de no haber vivido nunca an Palacios cuando le propusieron venir a trabajar a la localidad no lo dudó un instante y aceptó, cuenta además que el entorno familiar estaba muy contento de la decisión tomada. En la actualidad el facultativo es convocado a la sede del Colegio de odontólogos de la ciudad de Santa Fe cada vez que ese ente tiene que hacer intervenciones sobre todo en implantes, ortodoncia o cirugías estéticas bucales ya que esta altamente conceptuado por sus pares provinciales para este tipo de trabajos.