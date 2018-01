Llegó Chacana y se define el equipo

Con un par de novedades se llevó a cabo el segundo entrenamiento semanal de Atlético de Rafaela en el predio del autódromo, que ya tiene en mente lo que será el debut oficial 2018 pactado para este domingo a las 17 en Puerto Madryn ante Guillermo Brown en la reanudación de la Primera B Nacional. Por un lado, el que se sumó al plantel es el delantero tucumano Lucas Chacana, el segundo refuerzo de la Crema para el primer semestre del año. Proveniente de Tigre, el jugador realizó tareas físicas y posteriormente trabajó con pelota a la par de sus compañeros. Y por otro lado, el que se volvió a ausentar por precaución fue Rodrigo Olivera. El defensor rafaelino arrastra una sobrecarga muscular en la rodilla izquierda y se esperará hasta este miércoles para ver si será tenido en cuenta para ir a la Patagonia a defender la punta de la PBN. Igualmente, como ya se perdió un par de prácticas, a esta altura es poco probable que el ex Talleres pueda estar a disposición, con lo cual crecen las chances para que Franco Lazzaroni retorne al primer equipo. Igualmente, el equipo se empezará a definir esta mañana, cuando Lucas Bovaglio, a partir de las 8, realice en el impecable césped del Monumental la práctica formal de fútbol, donde serán probados los dos refuerzos -Rodrigo Depetris y Chacana-para ver cómo responden y ver si ya el entrenador los puede tener en cuenta para formar parte del banco de relevos. En tanto, otra de las dudas a develar es si Mauro Marconatto continuará entre los 11 o si el DT le dará la chance a Nicolás Castro, ya que ambos han mostrado un buen rendimiento en la pretemporada.



“VOY A DAR TODO DE MI”

Tras la finalización de la práctica, Lucas Chacana dialogó con la prensa rafaelina y se refirió, con felicidad, de su llegada a la Crema. “Se dio todo muy rápido. Le preguntaron al Roli sobre mi y ahí se avanzó todo. Luego me llamaron y se contactaron con mi representante y en poco tiempo llegamos a un acuerdo para venir a Rafaela. Al mismo tiempo, venía manejando algo de Chile, pero decidí venir acá para estar más cerca de mi familia”. Luego acotó, en referencia a sus expectativas, que “me encontré con un lindo club y estoy muy contento con ser parte de Atlético. Físicamente me encuentro bien, porque hice la pretemporada en Tigre, y vengo con mis mejores expectativas. Voy a dar todo de mi y tengo fe en que nos salgan bien las cosas en este semestre”. Por último, el ex San Martín de Tucumán y Huracán comentó acerca de sus cualidades, que “soy un jugador rápido, de punta, muy explosivo del medio hacia adelante y que le gusta tirar centros y llegar al gol. Así que trabajaré de la mejor manera para ganarme un lugar y para que Rafaela vea porque me han traído. Ojalá me pueda encontrar con mi mejor nivel y estoy para darle una mano al técnico y al equipo en donde me precisen”.



ARBITRAJE DE PALETTA

En tanto, la AFA designo este martes a Héctor Paletta como árbitro principal del encuentro que sostendrán el domingo desde las 17 en Puerto Madryn entre el local Guillermo Brown y el puntero Atlético de Rafaela. El cronograma de partidos de la fecha 13 de la PBN es el siguiente: viernes 2, a las 20, Ferro vs. Mitre (Pablo Echavarría); a las 21, Juventud Unida (GCHU) vs. Sarmiento (Pablo Díaz) e Instituto vs. Villa Dálmine (Julio Barraza); a las 21:30, Independiente Rivadavia vs. All Boys (Bruno Bocca). Sábado 3, a las 17, Flandria vs. Boca Unidos (Ramiro López); Brown (A) vs. Dep. Morón (Pedro Argañaraz) y Nueva Chicago vs. Dep. Riestra (Alejandro Castro); a las 19, Almagro vs. Gimnasia de Jujuy (Diego Ceballos) y a las 20:30, Santamarina vs. Estudiantes de San Luis (Darío Sandoval). Domingo, a las 17, Guillermo Brown vs. Atlético de Rafaela (Héctor Paletta) y a las 18, San Martín (T) vs. Los Andes (Gastón Suárez). Lunes 5, a las 21:05, Agropecuario vs. Quilmes (Sebastián Ranciglio).