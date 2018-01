Cambiemos perfila sus desafíos para el 2018

Los Concejales de Cambiemos difundieron públicamente sus principales temas a trabajar en este primer año como mayoría en el Legislativo.En un 2018 que comenzó agitado en el ámbito político, los representantes de Cambiemos en el Cuerpo Legislativo local mantienen sus primeras líneas de trabajo y ya se ocupan del desarrollo de las distintas problemáticas que afronta la ciudad.Sin dudas que la seguridad es un tema sensible para la ciudadanía y no escapa al diálogo constante del Bloque Cambiemos, que desde el 10 de diciembre pasado trabaja incansablemente en ese área continuando con las ideas propuestas por concejales que ya estaban en ejercicio y sumando los nuevos aportes de los recientemente ingresados. Ya es de público conocimiento que tanto los integrantes de la UCR como los del PRO -las fuerzas políticas que localmente componen Cambiemos- han mantenido distintas reuniones con profesionales en la temática y hasta con distintos representantes de las fuerzas públicas. Según deslizaron, la idea es presentar sobre el comienzo del año legislativo una serie de propuestas y proyectos para mejorar y profesionalizar el trabajo de seguridad que se lleva adelante desde el Estado local.De la misma forma que con la seguridad, los ediles trabajan de manera independiente pero con un continuo contacto global entre ellos también en lo que tiene que ver con el tránsito en Rafaela. Es sabido el malestar de muchos vecinos a la hora de conducir y es un tema primordial en la agenda de Cambiemos.Otra problemática que mantiene ocupado al bloque que componen Leonardo Viotti, Raúl Bonino, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual, Hugo Menossi y Carina Visintini es el de viviendas: un derecho universal al que no todos tienen acceso.También, sin perder su impronta personal, los concejales analizan la mejor forma de aplicar un control rígido y eficiente al Ejecutivo local ya que la transparencia pública es una gran deuda del Estado con los vecinos.Los ediles coinciden en la visión de trabajar desde la política como una herramienta de transformación y cambio. Entienden que son muchos y variados los problemas que tienen los rafaelinos y creen en la posibilidad de mejorar esas situaciones desde el trabajo conjunto y en equipo, aportando diferentes ideas.