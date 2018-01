El gobernador Miguel Lifschitz consideró que la iniciativa de Macri es "muy de marketing", "poco creíble" y que "parece contradictoria después de haber ratificado al ministro Jorge Triaca en su cargo"."Es bueno revisar estas cosas. Nosotros lo hacemos permanente. Ya que se ha puesto en agenda vamos a volver sobre esto, porque siempre es bueno revisar las cosas que uno hace para evitar situaciones que sean contradictorias con los principios éticos con los que tenemos que llevar adelante el gobierno", señaló de todos modos Lifschitz en declaraciones a la prensa tras realizar una recorrida por las instalaciones de lo que será la nueva cárcel de mujeres de Rosario.Por la tarde, Lifschitz puso en funciones al secretario de Desarrollo Sustentable y Areas Metropolitanas, Leonardo Simoniello (ex concejal de la ciudad de Santa Fe) durante un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno ante la presencia de números ministros de su gabinete. El Gobernador destacó que la creación de la secretaría “tiene que ver con nuestra visión de la provincia, de integración, de equilibrio en las oportunidades de progreso y desarrollo para todas la regiones".“Afortunadamente tenemos una provincia con varias ciudades importantes, que se convierten en un polo de atracción, de generación de actividad económica, y de oportunidades de progreso para sus comunidades en toda una zona de influencia como Santa Fe, Rosario y otras localidades de escala intermedia, como Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y Avellaneda”.“Por eso, con la idea de darle una organización a ese complejo urbano que se fue conformando en estas cinco regiones, promovimos, cuando yo era senador, la Ley de Áreas Metropolitanas que las reconoce. Al día de hoy se constituyeron los Entes en la ciudad de Rosario, Santa Fe y Rafaela y aguardamos que, durante este año, se puedan constituir en Reconquista y Venado Tuerto”, añadió.“La provincia está realizando una experiencia inédita en la Argentina, y en sintonía con las áreas metropolitanas más importantes del mundo en términos institucionales. Es una manera de jerarquizar el rol y la autonomía de los gobiernos locales y colocarlos en un espacio de coordinación y articulación para desarrollar políticas más activas en temas de medio ambiente, infraestructura, producción, que no reconocen límites jurisdiccionales y tienen un impacto metropolitano”, sostuvo Lifschitz.Asimismo, consideró que "la idea de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Areas Metropolitanas es que impulse y acompañe el esfuerzo de los gobiernos locales en las cinco regiones. Hemos confiado esa tarea a Leonardo Simoniello, el cual creemos que es la persona indicada, que reúne cualidad políticas pero también conocimiento y experiencia de las dinámicas que tienen que ver con este tipo de experiencias donde se articulan gobiernos de distintos colores políticos y dos niveles de gobierno, local y provincial, y no tenemos ninguna duda que va a desarrollar una eficaz tarea”.