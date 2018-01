Ayer al mediodía se llevó a cabo en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano un encuentro con los preseleccionados a cubrir cargos en la Guardia Urbana Rafaelina. Recordemos que hubo más de 1.300 anotados en la fase previa, asistieron alrededor de 700 personas que comenzaron a conocer más en profundidad las funciones y las tareas que estos nuevos agentes tendrán que desempeñar.Estuvieron presentes el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, entre otros funcionarios y profesionales, entre ellos la directora de Recursos Humanos de la Municipalidad, Jimena Patochi, y Eduardo Costamagna, del área de Deportes, quienes brindaron la información específica sobre los próximos pasos del proceso de selección. También asistieron el director de la GUR, César Oviedo, y el asesor en Prevención en Seguridad, José Caruso.El primero en tomar la palabra fue justamente Bodoira que destacó que “la problemática de la inseguridad viene avanzando, no sólo en la ciudad, sino en el país y la región", haciendo alusión al incremento del delito y cómo esto repercute en la seguridad pública, que crece lentamente.En tanto, manifestó que “nosotros entendemos que la seguridad ciudadana es un bien público y un derecho ciudadano; no hay soluciones mágicas ni recetas infalibles para una temática tan compleja, sin embargo, somos conscientes de que es necesario afrontarla desde la acción, el trabajo conjunto y la decisión política, que sin dudas, tenemos”, enfatizó e hizo hincapié en los reclamos generales de los vecinos en la ciudad de Rafaela, volcados, la gran mayoría, a la inseguridad: “conocemos de cerca los reclamos de los vecinos en cuanto a los problemas de seguridad que se viven actualmente, y los conocemos porque también somos vecinos y sufrimos similares temores y preocupaciones; pero también es cierto que desde la Municipalidad hemos llevado adelante, desde que somos gobierno, diversas acciones para enfrentar la problemática, y así y todo no alcanza, no resulta suficiente: tenemos que hacer más. Seguiremos reclamando al gobierno provincial por más efectivos policiales, por más coordinación y más presencia en nuestras calles, no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando esas respuestas; nosotros hacemos nuestro aporte, importante en recursos, en compromiso y en presencia, pero sabemos que no alcanza a cubrir las ausencias y la falta de efectividad que tiene la policía provincial; por eso también insistimos mucho con que volviera la Gendarmería, fuimos nosotros los que hicimos las gestiones para que Gendarmería no quede solo en Rosario y en Santa Fe, como habían acordado los gobiernos de la Nación y la Provincia; lo logramos, con diálogo y con firmeza: volvieron y ya vemos algunos de sus resultados”, dijo Bodoira, recordando en otro pasaje de declaraciones previas al encuentro.El secretario no se quedó solamente con los reclamos que le volverán a realizar a la provincia. Instó a ser claros en la concepción de la gestión y pidió no introducir excusas ni echar culpas a otros: "nuestra concepción, en todos los temas, es hacer, buscar y encontrar soluciones, hacernos cargo, hacernos responsables. Vamos a hacer más cosas por la seguridad hoy, ahora, aquí, en Rafaela, y vamos a hacerlo entre todos, porque todos los sectores pueden aportar a la construcción de más seguridad: los integrantes del Concejo tienen la responsabilidad de acompañar, debatir y consensuar medidas y también ejercer su rol como interlocutores ante las autoridades que gobiernan la Provincia y la Nación para conseguir más recursos y asistencia para Rafaela para enfrentar la inseguridad; también, y así lo afirman los expertos en la temática, es fundamental para el éxito de la prevención del delito, la movilización de todos los sectores de la comunidad compartiendo una misma visión, desarrollando una base institucional y un trabajo conjunto con las otras organizaciones, en un marco de compromiso y solidaridad; con esto, lo que queremos decir es que apelamos firmemente al trabajo conjunto de nuestros equipos, de nuestros representantes en el Concejo y fundamentalmente de cada vecino, de cada institución de la ciudad, de cada ciudadano”, argumentó.En el tramo final de su discurso, habló de transparencia y se refirió al proceso de selección, destacando un importante trabajo de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión y el área de Recursos Humanos. “La GUR se va a ver fortalecida; tuvimos tanta convocatoria porque es un organismo que goza de prestigio en la comunidad al brindar la primera respuesta y 100 por ciento rafaelina; también se fortalece con esto el Comando Unificado”, prosiguió y finalizó diciendo que "queremos incorporar a los mejores hombres y mujeres que van a trabajar en el principal problema que tiene la ciudad”, recalcó.