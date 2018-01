Aumento de ASSA: la comitiva de Rafaela reclamará por el acueducto

Desde este jueves comenzarán las audiencias públicas organizadas desde el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) para debatir la propuesta de incremento tarifario elevada desde Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA). La empresa pretende una suba del 50% de la tarifa antes de mediados de este año.

El pasado lunes cerró la inscripción para la audiencias que se realizarán este jueves 1° de Febrero a partir de las 9 en la ciudad de Rosario (en la Sede Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Salón del Nodo, sita en calle San Lorenzo N° 1949), el viernes 2 de Febrero a partir de las 09,00 horas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral – Sala Moreno, sita en calle Cándido Pujato 2751- de la ciudad de Santa Fe y el martes 6 de Febrero a la misma hora en la ciudad de Gálvez, en el Salón de la Cultura, sito en calle Bv. Pasteur N° 456 de esa ciudad. Dicho de otra forma, nuevamente se evitó nuestra ciudad como una de las sedes.

Desde Rafaela saldrá una comitiva para la capital provincial. De acuerdo a lo que pudo averiguar ayer LA OPINION estarán allí todas las autoridades del Concejo Municipal: el Presidente, Raúl Bonino, y los dos vicepresidentes: Jorge Muriel (VP 1º, será el único orador) y Lisandro Mársico (VP 2º). Por otra parte, del Ejecutivo estarán presentes el Jefe de Gabinete, Marcos Corach y el Secretario de Obras Públicas de las Municipalidad, Luis Ambort.

Jorge Muriel, adelantó que "rechazaremos el aumento y nos vamos a centrar en la falta de obras". El gran reclamo será por el acueducto (nuevamente). "En 2016, en una reunión que hicimos con Boscarol, nos dijeron que a finales de ese año iba a estar licitado el acueducto. Todavía hoy no sabemos que es lo que pasa con la obra", dijo Muriel. "Diez años de promesas", señaló Marcos Corach a LA OPINION y recordó que en septiembre se abrieron los sobres con las ofertas técnicas y aún no hay resultados. Y faltan las ofertas económicas "que son los más complejos ya que contienen las propuestas de 15 UTEs (Unión Transitoria de Empresas). Además, faltan las autorizaciones nacionales y provinciales para tomar el préstamo. Y por más que digan que las obras van a terminar en 2 años no va a ser así: estamos hablando de mínimo 4 años".

En ese marco, es válido plantearse como sigue creciendo Rafaela. "Con más plantas de ósmosis pagadas por los loteadores. Es la única ciudad de la concesión que resolvió el tema poniendo plata los desarrolladores urbanos y quienes compran los lotes", dijo.

Otro de los temas importantes es la planta depuradora de líquidos cloacales. "¿Hay proyectos para montar otro módulo? Está funcionando a tope. Está claro que siempre tuvimos razón sobre la falta de inversión", completó el Jefe de Gabinete. "Tenemos reclamos de todos lados por rebalse de las cloacas. Evidentemente nos faltan obras. Si se habla de una paritaria de un 15 a un 20 por ciento, hablar de un 50% es un despropósito. Y eso que el año pasado aumentó un 70%", completó Muriel.



BAJISIMA PARTICIPACION

En Rosario hay anotados 27 participantes y en Santa Fe, unos 15 (aquí todavía hay tiempo para anotarse hasta el día de hoy, aunque debe hacerse de forma presencial) y 7 para Gálvez. Un número bajísimo, lo que demuestra lo poco interesante que resulta esta clase de debates en particular, teniendo en cuenta que los resultados de las audiencias no son vinculantes. Esto quiere decir que no es obligatorio ni para la empresa ni para el Gobierno, que es el que, en definitiva, termina autorizando las subas. Y por lo general, lo hace tal cual como lo solicita ASSA.

“Plantear (la suba) del 50 por ciento de un servicio tan esencial aparece muy por arriba de las expectativas económica del país para este 2018”, advirtió el director del ENRESS, Oscar Urruty en contacto con Radio 2 de Rosario.

El 50 por ciento planteado por la empresa se aplicaría en dos partes; el 25 por ciento con las facturas que vencen en mayo y el 25 restante con las que se pagan en agosto.

Urruty explicó que ASSA justifica semejante suba en el aumento de los costos por la inflación pero para el ex diputado provincial se suma otra cuestión: “Desde hace tres años el gobierno provincial ha ido retirando su aporte y eso se transfiere a la tarifa”.

Oscar Pintos, presidente del ENRESS, indicó a El Litoral de Santa Fe, indicó que "este es un método de participación muy interesante. Nosotros siempre obtenemos resultados, cosas para colocar en los dictámenes. Por eso invitamos a la población a participar. No solamente para hacer catarsis, sino para escuchar lo que la empresa tiene para decir y para hacer propuestas a la mejora del servicio".

En diálogo con Uno de Santa Fe, Pintos indicó que desde que se realizó la primera consulta en 2010, se lograron cambios significativos en la manera en la que se presta y cobra el servicio. "Su evolución hay que mirarla a lo largo del tiempo. Como resultado de la primera audiencia se eliminó la tarifa plana y se pasó a la tarifa segmentada por rangos de consumo que premia con menor tarifa a los que consumen menos".

En ese sentido, también recordó que gracias a un fuerte reclamo en las distintas audiencias, año tras año se logró, si bien con demoras, que la empresa comience la instalación de micromedidores para cobrar de acuerdo al consumo y no a la cantidad de metros cuadrados de la vivienda. En este sentido, vale destacar que en nuestra ciudad se está llevando adelante un plan para instalar 10.000 micromedidores que si bien debía haber terminado en 2017, aún no ha concluido.

Por otra parte, hay una obra de cloacas prometidas para tres barrios de la ciudad (Brigadier López, Villa Los Alamos y Villa Aero Club) que todavía no se ha puesto en marcha.