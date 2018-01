El cepo al nepotismo de Macri funciona en Rafaela desde 2012

La ordenanza Nº 4.547 se aprobó por el Concejo Municipal, en aquel entonces, presidido por Jorge Maina. No pueden ingresar directamente familiares directos o la pareja del Intendente Municipal; funcionarios del Gabinete, los Concejales y sus funcionarios políticos.

Ayer, el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de medidas que implicarán el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de los aumentos de salarios de funcionarios de mayor jerarquía, y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional (ver páginas 2 y 3). Pero, para la ciudad de Rafaela, no es nada nuevo. El 11 de octubre de 2012, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que después llevaría el número 4547. Sólo tiene 4 artículos, incluyendo el de forma. Y con ese simple texto, se logró ser pionera a nivel nacional: que se restrinja el acceso a familiares directos de funcionarios. De hecho, solo puede hacerlo por concurso. Como el que se está llevando adelante para acceder a los 25 cargos de la GUR (ver página 7).A partir de la decisión presidencial, ningún ministro podrá tener familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) designado o contratado en dependencias de la administración pública nacional, organismos descentralizados o desconcentrados, como tampoco en empresas públicas. La norma rafaelina es aún más rigurosa: la ordenanza sostiene, en su primer artículo, que “queda restringido el ingreso como personal contratado y transitorio a la Municipalidad de Rafaela de parientes por consanguinidad en línea recta ascendente y descendente hasta el segundo grado y en línea colateral hasta el cuarto grado; por afinidad en línea recta ascendente y descendente hasta el segundo grado y en línea colateral hasta el cuarto grado; y del cónyuge o conviviente” de los siguientes funcionarios: Intendente Municipal; concejales; jefe de Gabinete; los secretarios y subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal; personal de Gabinete; Fiscal Municipal; jueces de Falta; los secretarios privados del Intendente; y de los secretarios y prosecretarios del Concejo Municipal.En el artículo 2) se profundizan las restricciones hacia atrás, es decir perderán el puesto los familiares de funcionarios o concejales que actualmente están contratados por el Municipio y sólo podrán conservar el trabajo en caso de rendir un concurso. Concretamente, la ordenanza afirma que “en los contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público, vigentes a la fecha de promulgación de la presente ordenanza, si se prueba la relación de parentesco a que se refiere el artículo 1º, no podrán ser renovados al vencimiento del plazo; con excepción de los profesionales contratados, que tendrán la posibilidad de renovar sus contratos, siempre y cuando rindan concurso público”.Por último, indica que “en caso de que la Municipalidad de Rafaela efectúe un llamado a concurso para el nombramiento de personal permanente en los términos de la ley 9286, no existirá ningún impedimento para que los parientes de cualquier grado de los funcionarios puedan presentarse y concursar el cargo correspondiente”.Jorge Maina, presidente del Concejo Municipal de aquel entonces, fue el autor de la iniciativa y que rápidamente consiguió el apoyo del resto de sus pares. "Fuimos pioneros con este tema que ahora anuncia Macri", dijo a LA OPINION.En aquella sesión, había dicho: “no es por y en contra de nadie. Es por una mayor transparencia del Estado hacia sus ciudadanos”. Desde la oposición hubo elogios al oficialismo y en especial a Maina por el gesto a favor de una gestión más transparente. También algún tirón de orejas del demoprogresista Luis Peretti, quien lamentó que esta iniciativa “no se haya aprobado antes”. Por su parte, Luis Telesco admitió su deseo de que se replique en los niveles provincial y nacional. “Imagínense si esta ley se aplica en la Provincia, un cuarto del gabinete se queda afuera”, apuntó al reconocer una falencia en el gobierno del Frente Progresista. En tanto, Silvio Bonafede dijo que el único antecedente en la ciudad es de 1995 cuando el Consejo de Administración del SAMCo estableció que el ingreso al hospital se realice por orden de mérito.