Renunciaron las dos hermanas de Triaca

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Además de familiares del apuntado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también deberían dejar sus cargos en el Ejecutivo parientes del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de ministros como Rogelio Frigerio y Oscar Aguad, entre otros, tras el decreto que firmará el presidente Mauricio Macri.

Según se informó oficialmente, la norma establecerá el límite en los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de los ministros, los que no podrán formar parte de la administración pública nacional: esto es padres, hijos, cónyuge, hermanos, abuelos, nietos, nueras, yernos y cuñados.

Los que picaron en punta y durante este mismo lunes anunciaron su salida del Gobierno apenas comience a regir el decreto fueron el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, Matías Santos Crocsel, quien se desempeña como jefe de asesores de esa cartera, y también las dos hermanas de Triaca.

Se trata de Mariana Triaca, quien es directora del Banco de la Nación Argentina (BNA) desde diciembre pasado, y Lorena Triaca quien -mediante una carta que se hizo pública- dejó de ser la directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones.

Otros dos funcionarios que renunciaron antes de que sea oficial el decreto fueron Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que era el presidente de ARSAT, y Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, actual subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción.

Pero, además de las hermanas de Triaca, también deberá abandonar el cargo la esposa del ministro de Trabajo, María Cecilia Loccisano, quien es subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud.

Tendría que hacer lo propio además Ernesto Martí Reta, esposo de Mariana y cuñado de Jorge, quien es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

En el caso de Peña, además de su hermano, tendrá que dar un paso al costado su padre, Félix Peña, asesor del Consejo de la Producción.

Todo indica que no correrán la misma suerte el primo de Peña, Miguel Braun, secretario de Comercio, la prima de Michetti, María Alejandra Illia, asesora del Senado de la Nación, y Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social y jefa de Gabinete de Asesores en ese Ministerio, ya que el caso de primos no alcanza el segundo grado de consanguinidad.

Sí deberá irse la esposa del ministro Frigerio, Victoria Costoya, coordinadora de Asuntos Institucionales Internacionales en el Ministerio de Desarrollo Social, y Octavio Frigerio, padre del ministro, actual director de YPF: el que seguiría es su tío, Mario Frigerio, designado subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción del Ministerio de Defensa.

En lo que refiere a Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langieri Bullrich, quien se desempeña en la Secretaría País Digital, dependiente del Ministerio de Modernización, también deberá dejar el cargo.

En tanto, la cuñada de la ministra de Seguridad, Ana Gascón Araoz, es empleada en la Subsecretaria de Comunicación social de la Secretaría de Medios de Comunicación y la nieta de la tía de la Bullrich, Julieta María Williams, es directora de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Ciudad de Buenos Aires.

La esposa del ministro de Modernización Ibarra, Carla Piccolomini, también tiene salida de la Dirección de Relaciones Institucionales de Radio y TV Argentina, y la hija del ministro de Producción, Francisco Cabrera, Rosario, tendrá que dejar su cargo como asesora de la cartera de Desarrollo Social.

Lo mismo para el caso de Josefina Rouillet, esposa del Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que ocupa el cargo de Gerenta General del Fondo de las Artes, y para Marina Klemensiewicz, esposa del vocero presidencial Ivan Pavlovsky, subsecretaria de Hábitat y Desarrollo de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.