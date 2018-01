BUENOS AIRES, 30 (NA). - La senadora Cristina Kirchner aseguró ayer que los cargos políticos que el presidente Mauricio Macri eliminará, en lo que presentó como un "gesto de austeridad", representan la misma cantidad que él creó hace más de dos años, cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo."¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos?", se preguntó la ex presidenta al citar una nota periodística con datos sobre la cantidad de ministerios y dependencias del Estado que se crearon desde diciembre del 2015.Concretamente, el artículo publicado en el diario Tiempo Argentino, que toma como base un estudio de la Fundación Libertad y Progreso, especifica que Macri creó cinco nuevos ministerios, elevó las direcciones nacionales y generales a 687 y los institutos y organismos a 122.Al respecto, la líder de Unidad Ciudadana sugirió que "el mejor antídoto" que tiene a mano la sociedad para analizar los actos del Gobierno de Cambiemos "es informarse".En la mañana de este lunes, Macri anunció la reducción en un 25 por ciento de los cargos políticos de los distintos ministerios y organismos del Poder Ejecutivo (con un ahorro de 1.500 millones de pesos), una disminución del tope en la cantidad de secretarías por cartera y la prohibición para que familiares de ministros puedan desempeñarse en el Gobierno."SON FULBITO PARA LA TRIBUNA"Por su parte, el jefe del interbloque Frente para la Victoria-PJ de la Cámara baja, el santafesino Agustín Rossi, minimizó los anuncios realizados por el presidente Macri en torno a recortes en la estructura del Estado, al calificarlos como "fulbito para la tribuna".Para el diputado santafesino, el presunto ahorro de 1.500 millones de pesos al que apunta el Poder Ejecutivo con el congelamiento de salarios de funcionarios y la eliminación de secretarías en los ministerios no guarda proporción respecto de los 100.000 millones de ahorro que el Gobierno obtendría a partir de la aprobación de la reforma previsional."Macri anuncia medidas por las que va ahorrar 1.500 millones.Con la reforma previsional le robaron 100.000 millones a los jubilados. Deroguen la reforma, y devuélvanle la plata a los jubilados. Los anuncios son ´fulbito para la tribuna´", lanzó. Para Rossi, "estos anuncios no modifican en nada el desastroso rumbo económico", y además opinó que con esta decisión, en realidad, Macri pretende borrar lo que él mismo había generado al aumentar la planta política y la burocracia estatal."Cuando asumió Macri, aumentó la cantidad de ministerios, secretarías y la totalidad de la planta política. Ahora reduce lo que él aumentó. Los anuncios son un ´engaña pichanga´", recalcó.Según señaló, "el problema de la economía no es que el Estado ahorre en el café que toman los funcionarios, sino en que se tomen medidas para generar empleo, aumentar el consumo, fortalecer el mercado interno".