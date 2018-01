Atlético empezó a preparar el debut

FOTO J. BARRERA ¿LLEGARA? El rafaelino Wilfredo Olivera no entrenó ayer por una sobrecarga muscular.

Atlético de Rafaela empezó a transitar este lunes una semana muy especial, ya que retomó los trabajos con vistas al primer compromiso oficial del 2018, que se producirá el próximo domingo desde las 17 cuando visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el reinicio de la Primera B Nacional, donde la Crema se encuentra en lo más alto de las posiciones tras el receso de verano.Los jugadores se movieron desde muy temprano en el predio, con trabajos físicos en el gimnasio en primer lugar y posteriormente con ejercicios tácticos de defensa-ataque, pero sin dar señales aún de un hipotético equipo titular que irá a defender la punta en tierras patagónicas.El que se integró al plantel y trabajó a la par de sus compañeros fue Rodrigo Depetris, la primera cara nueva albiceleste para esta primera parte del año, recordando que el jugador llegó el viernes a la ciudad proveniente de Tigre y trabajó en soledad también el sábado en la parte física para una mejor puesta a punto. Mientras que en materia de ausentes, hubo 2 que no estuvieron presentes: uno fue el delantero Manuel Bustos, quien sobre el cierre de la semana pasada sufrió una lesión meniscal y será operado en las próximas horas, estando alrededor de 6 semanas inactivo. Y la otra tiene que ver con el defensor rafaelino Wilfredo Olivera, quien sufrió una sobrecarga muscular y por precaución se decidió que no entrene y sea preservado, con lo cual está en duda para viajar al sur del país. Hay que recordar que el ex Quilmes y Talleres fue titular en el último amistoso ante Libertad y se encontraba con muchas posibilidades de ser de la partida ante el conjunto de Ricardo Pancaldo, con lo cual Franco Lazzaroni y Stefano Brundo podría ser la zaga de centrales en este primer partido oficial del año. En tanto, la otra duda de Bovaglio pasará por ver si mantiene entre los 11 a Mauro Marconato, quien terminó el 2017 siendo titular y jugando en buen nivel, o si le da la chance de estar desde el inicio a Nicolás Castro, ya que ambos mostraron un buen nivel en la pretemporada. Por lo pronto, habrá que aguardar hasta mañana cuando el técnico lleve a cabo la práctica futbolística de la semana y empiece a delinear el equipo titular que tratará de sumar la cuarta victoria consecutiva.En cuanto a la logística, la delegación rafaelina estará viajando el viernes por la noche a Capital Federal para luego tomar un vuelo a Puerto Madryn, regresando a la ciudad el lunes 5. El debut como local en el Monumental en este nuevo año que acaba de comenzar se producirá el domingo 11 desde las 20 ante Brown de Adrogué.Por su parte, se espera que este martes por la mañana, en el segundo entrenamiento, se sume el delantero Lucas Chacana, proveniente de Tigre y que durante el fin de semana se transformó en la segunda incorporación albiceleste.Por su parte, este lunes por la mañana, las inferiores de la Crema pusieron en marcha su pretemporada de cara a los torneos 2018, los liguistas y los afistas. A primera hora lo hicieron los mayores y por la tarde los menores.