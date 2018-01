La cláusula gatillo

El Gobierno considera que en "algunos sectores" se podría aplicar una 'cláusula gatillo' en el marco de las paritarias para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Así lo consideró ayer el presidente Mauricio Macri, al asegurar que "no es innegociable" que en las negociaciones de este año se incluyan esas cláusulas por las que, si el costo de vida supera el acuerdo firmado, el empleador abona un plus, como ocurrió la semana pasada con el sector Comercio.Macri dijo que cada sector tiene que "sentarse a negociar de acuerdo con su propia realidad", en medio de las preocupaciones del gobierno por la presión sobre el costo de vida que podrían terminar provocando algunos acuerdos salariales.