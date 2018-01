¿Pueden cicatrizar más rápido y sin dolor?

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La curación y correcta cicatrización de heridas es un problema que alcanza a personas de todas las edades, no solo por las marcas visibles que puedan dejar, sino también por los efectos que provocan en el cuerpo.Los cuidados de la herida que no sean los adecuados pueden hacer que el proceso de cicatrización se alargue y se complique innecesariamente.Por tal motivo, es importante tener en cuenta que el tiempo de cicatrización varía según la persona y el tipo de lesión. En el caso de las úlceras arteriales, venosas o diabéticas, que son muy difíciles de cicatrizar, uno de sus principales efectos es la falta de circulación que impide la correcta irrigación en la zona afectada y que es necesaria para que el proceso de cicatrización se realice adecuadamente.En ese marco, el Tratamiento con Oxigenación Hiperbárica (TOHB) demostró ser de gran utilidad y ayuda para diversas patologías, incluida la cicatrización de úlceras y heridas,ya que favorece la estimulación de fibroblastos, beneficiando la etapa de proliferación y de maduración de todos los procesos de las células de cicatrización, aumentando la formación de nuevos vasos en la zona lastimada, y tiene también un efecto antiinflamatorio y reparador de tejidos.Este tratamiento indoloro puede utilizarse en casos de pie diabético, úlceras arteriales o úlceras venosas, úlceras por decúbito, escaras, injertos, quemaduras, enfermedad de Fournier y para la cicatrización y reparación de heridas quirúrgicas y no quirúrgicas.Durante el procedimiento, el paciente ingresa a una cámara presurizada en la que respira oxígeno al 100% que llega directamente a la sangre, aumentando la actividad bactericida de los glóbulos blancos y estimulando la formación de nuevos vasos sanguíneos, la síntesis de colágeno y la liberación de células madre.Todos estos efectos favorecen el proceso de cicatrización y reparación de las úlceras producidas por la insuficiencia venosa y circulatoria.La cantidad de sesiones y duración dependerá del cuadro clínico del paciente.El tratamiento hiperbárico es indicado por el médico especialista de forma complementaria, por lo que aumenta las posibilidades de recuperación del paciente. .