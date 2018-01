Los bancos de la plaza no se usan por la suciedad que dejan las aves

Al caminar por la plaza se puede advertir que los bancos están prácticamente todos libres, al menos aquellos ubicados sobre las veredas perimetrales, los que están debajo de las antiguas tipas. Algunos, los que están más adentro, y que tienen poca sombra, producto de que no hay árboles cerca, sí se ofrecen como una opción de descanso para sostener una charla o leer el diario. Pero el resto, los que están más cerca de la calle, han quedado solitarios, especialmente aquellos ubicados frente al mismísimo edificio municipal."Imposible sentarse, pibe. Mirá como están los bancos llenos de caca de paloma o negruchos. Antes nos sentábamos a charlar con otros jubilados, ahora nos tenemos que reubicar", dice un hombre de arrugas y pelo blanco.Las aves causaron un desastre, lisa y llanamente, dejaron los bancos inutilizables y decoraron las nuevas veredas, esas mismas que se están colocando en el perímetro.Hasta se puede notar que aquellas personas que caminan, que salen a hacer ejercicio, lo hacen casi en el interior de la plaza, ya no utilizan mucho el sendero más externo que tiene la misma y menos a la tardecita cuando las aves vuelan y vuelan sobre las tipas preparándose para pasar la noche.Los pájaros han convertido las tipas en un dormidero y esto lleva a un problema que ya es conocido en Rafaela: la suciedad que estos pájaros provocan.Son en especial morajúes y palomas medianas, conocidas como torcazas, las que se posan y pasan la noche. Es un problema que se da alrededor de la plaza, pero en particular en el sector que da frente al Municipio, donde hasta se siente un olor penetrante que aleja a las personas, más aún cuando hay humedad.“Limpiamos todos los días, estamos al tanto del problema. Pero en algunas horas o de un día para el otro, volvemos a tener todo el sector blanco prácticamente, por todo lo que defecan los pájaros”, le dijo un funcionario municipal a este Medio.Lo mismo sucedía en calle Alvear, en sus primeras cuadras desde bulevar Santa Fe hacia el norte, donde los enormes ejemplares de plátanos eran elegidos por los pájaros. “En muchos lugares de la ciudad estaba planteado este problema. Y de a poco fuimos alejándolos, de un lado para el otro. Ahora, se ve, que han elegido ese lugar frente a la Municipalidad para pasar la noche. Si bien es un inconveniente y lo vamos a resolver, preferimos que se queden ahí que frente a una casa donde perjudique a un vecino de la ciudad. Ese es un lugar público y no genera tantos inconvenientes como si fuera en una cuadra de la ciudad”, le explicó este funcionario a LA OPINION.En ese sitio específicamente mencionado, se pueden ver gajos muchos más bajos y cercanos a la vereda. Tupidos, y de muchas hojas, terminan siendo ideales para que el ave descanse y se agrupe. Por eso desde el Municipio se planea un trabajo que estará orientado, en esta primera intervención, a la poda del ramaje, en especial el que se extiende sobre las veredas, con lo cual se facilitará la posterior aplicación de un producto repelente que provoca el efecto de alejar las aves del lugar, hasta conseguir -según se tiene pensado- que las mismas vayan perdiendo el hábito de concentrarse en esos lugares.Una vez dispuestos los árboles de la manera deseada, es decir, con la poda de las ramas más extendidas, se tiene previsto efectuar una profunda limpieza de todo el sector que incluye también la desinfección de las veredas, retirando posteriormente todos los residuos que pudieran quedar.“Hace un tiempo que venimos siguiendo el problema y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Siempre limpiamos el sector, antes de que comience la actividad Municipal, porque sabemos que mucha gente descansa en esos bancos”, dijo el funcionario. Lo concreto, que hoy, esos bancos no se pueden utilizar porque están todos sucios pese a la limpieza cotidiana y por lo menos en estos días parece ser una zona exclusiva de las aves.