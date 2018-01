Polémica por adopción

- Hacíamos notar hace una semana que la Subsecretaría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social había actuado de manera errónea en torno de la adopción de un niño a cargo de una familia solidaria, generándole un costo político inútil al gobierno.Ante las cuidadas explicaciones personales de los funcionarios del área, seguimos pensando no obstante, sin la contundencia de aquellas líneas, que el gobierno falló en la fehaciente comunicación a la opinión pública de los hechos -si resultaren tal como nos lo relataron- permitiendo que se induzca hacia una corriente de opiniones y sentimientos equivocados por la propia manipulación de las evidencias, no explicitadas oficialmente (aunque somos conscientes que subyacen situaciones íntimas muy comprometidas que el Estado no puede revelar) que hacen que hoy, sea cual fuere el resultado del caso, el gobierno siga pagando costos que debiera afrontarlos por ejemplo la justicia, en este caso de familia.Una justicia que viene siendo severamente cuestionada en el área penal por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, y sobre la cual puso la lupa el propio gobernador Lifschitz.