Los Pumas 7 lograron el bronce

Los Pumas 7s se quedaron con la medalla de bronce en el Seven de Sydney tras vencer de gran forma a Estados Unidos por 31 a 10. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora perdieron un solo partido en todo el torneo, frente Australia (0–28), en semifinales de Copa de Oro, que a la postre terminaría consagrándose campeón.El sábado, en la etapa clasificatoria, tuvieron una jornada sin fisuras y tras vencer en sus dos presentaciones a Gales (28 a 21) y a Francia (19 a 12), avanzaron a Copa de Oro.El inicio de la jornada final mostró lo mejor del seleccionado albiceleste. Un gran primer tiempo ante Inglaterra y una sólida defensa a lo largo de los 14 minutos le permitieron a los capitaneados por Revol vencer al seleccionado de la Rosa por 10 a 0 con tries de Roura y Bazán Velez.En la semifinal ante el seleccionado anfitrión, Argentina no pudo hacer pie, pero quedaba el partido por el tercer puesto y nuevamente el equipo argentino sacó a relucir toda su estirpe. Con una soberbia actuación de Franco Sábado, autor de dos tries y tryman del equipo en el certamen, Argentina no dejo dudas y doblegó a un rival que venía en alza.En la final de Oro, Australia le ganó a Sudáfrica por 29 a 0. El ranking, luego de tres etapas jugadas, quedó así: 1) Sudáfrica 58, 2) Nueva Zelanda 54, 3) Australia 43, 4) Argentina 41, 5) Fiji 40 y 6) Inglaterra 37.