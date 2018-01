Boudou, polémico

El ex vicepresidente Amado Boudou se defendió ayer de las causas judiciales en su contra y recordó que "a San Martín lo echaron de Lima por corrupto". "Yo creo que nuestro Gobierno se animó a hacer muchas cosas y que está pagando más eso que esta cuestión. Haberse animado a hacer muchas cosas le valió una guerra con los poderosos", opinó.Boudou aseguró que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner no "vinieron con un proyecto de enriquecimiento personal" sino que llegaron al Gobierno para "transformar el país". En este sentido, Boudou señaló que "siempre que hay un proceso popular se lo persigue por corrupción" y que "hasta a Perón le sacaron los bienes" por causas similares: "A San Martín lo echaron de Lima por corrupto", explicó.