Broda cuestionó el modelo económico

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El economista Miguel Angel Broda aseguró que hay "decepción" respecto de la gestión de Mauricio Macri y criticó a una parte de su Gabinete, mientras alertó que el país se encuentra en la "trampa del estancamiento". "Le tomé un examen al auditorio sobre la política económica de Macri, con claros y oscuros, y me sorprendió mucho la decepción que había entre los asistentes", señaló al relatar que había dado una charla en Punta del Este.En ese sentido, señaló que "la gente está decepcionada" y advirtió: "Veo que estamos en la trampa del estancamiento y que se requieren reformas estructurales del lado de la oferta, pero también ahí se nota poca vocación".El economista también fue duro con relación al Gabinete nacional y apuntó: "Un farmacéutico no puede hacer la política económica porque la política económica es equilibrio general, no parcial". "Por tanto no es cierto que bajando la tasa de interés vamos a crecer más", enfatizó y analizó que "el 28 de diciembre y en lo que va de enero es nítido que la decisión política impera por sobre la política económica".