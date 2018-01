Producción de industria Pyme aumentó 4,8%

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La producción de las pymes industriales creció 4,8% en diciembre frente a igual mes del año pasado y finalizó 2017 con un avance de 0,3%, señaló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Con ese resultado, 2017 finalizó con un incremento de 0,3% en la actividad industrial de la pequeña y mediana empresa", indicó y destacó que "hacía cinco años que la industria pyme no crecía".La entidad subrayó que al crecer 4,8% en diciembre, la actividad del sector "cumplió así seis meses consecutivos en alza". "La mayoría de los sectores tuvieron buena ´performance´ en el último mes del año", consideró el sondeo.El presidente de la CAME, Fabián Tarrío, destacó: "Durante diciembre, el 59% de las empresas crecieron en la comparación anual y vemos cómo de a poco el crecimiento se va generalizando".El estudio evaluó que "el 65% de las industrias tuvo rentabilidad positiva en el mes y el 66% tiene pensado realizar nuevas inversiones en 2018 o las está evaluando". Sin embargo, aclaró que "por los problemas financieros y la incertidumbre, 4 de cada 10 industriales señalan que la situación de su empresa sigue siendo ´mala´ o ´regular´".Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes."El crecimiento interanual alcanzó al 59,3% de las industrias, mientras que el 18,6% mantuvo su producción en los mismos niveles del año pasado y otro 22,2% la redujo", analizó. Además, calculó que de los once sectores relevados, nueve tuvieron crecimiento anual.Los segmentos que finalizaron en el terreno positivo fueron Material de transporte, Productos eléctrico-mecánicos e informática, Productos minerales no metálicos, Alimentos y bebidas, Productos textiles y prendas de vestir, Productos químicos, Productos de metal, maquinaria y equipo, Productos de madera y muebles y Productos de caucho y plástico.En tanto, Papel, cartón, edición e impresión bajó 1,5% y se mantuvo sin variaciones Calzado y marroquinería."La rentabilidad tuvo un leve retroceso ya que el 65% de industrias dijo haber cerrado el mes con rendimiento positivo, 22% con productividad nula y 13% con rentabilidad negativa", alertó.