Sébastien Ogier va por su sexto éxito en Monte-Carlo

Al francés Sébastian Ogier le alcanzaron dos exhibiciones para tener su sexto triunfo en el Rally de Monte-Carlo prácticamente a su disposición.Si el primer día en Sisteron sentó las bases para la victoria, en la tercera jornada, entre Agnieres en Dévoluny y Corps, el tramo que abrió la actividad de ayer, pudo cimentarlas.Con la nieve fresca caída durante parte de la tarde y toda la noche del viernes, pero muy húmeda por la temperatura alta y la lluvia, Ogier impuso un gran ritmo desde su mejor posición en la salida y con su reconocida habilidad concretó un golpe demoledor en la general.De salir por la mañana con poco más de 15 segundos, terminar el primer tramo con más de un minuto y volver a la asistencia con mayor distancia, el francés sobre el cierre del sábado vio reducida su brecha tras avanzar a un ritmo de crucero.Al final del tercer día, Ogier y el Ford Fiesta acumulan 33s5d sobre Ott Tänak y el Toyota Yaris, que le permitirían controlar la situación al pentacampeón del mundo en el último tramo de la competencia, que finalizará hoy.Cuando el primer especial de la mañana aparecía en las pantallas la sorpresa fue mayúscula. Dani Sordo (Hyundai i20) arrasaba. Pero el buen momento del español terminó contra un árbol tras un aparatoso despiste.El abandono de Sordo propició que los tres Toyota se ubicaran detrás de Ogier y en condiciones normales hoy puedan completar el podio en Monte-Carlo.No obstante, Tänak no entiende de desencantos y seguirá apretando a Ogier a lo largo del último día, porque su manejo agresivo no sabe de especulaciones. Si bien está alto lejos del francés, al menos lo obligará a no relajarse.Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi, con otros dos Yaris, se ubican detrás de los dos mejores y por delante de Kris Meeke, que llevó hasta el quinto lugar a su Citroën C3.Mientras su compañero de marca Ogier se afirmaba en el liderazgo y obligaba al resto a apretar más, Elfyn Evans siguió con su escalada ganando dos puestos y está enredado en la lucha incluso por la cuarta plaza con Lappi y Meeke.Jan Kopecký, con un Skoda Fabia R5, sigue sin problemas camino de la victoria en el WRC2 con más de 12 minutos sobre Guillaume De Mevius. al mando de un Peugeot 208.1º Sébastien Ogier (Ford Fiesta), en 3h30m30s9d; 2º Ott Tänak (Toyota Yaris) a 35s5d; 3º Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 1m32s7d; 4º Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 4m38s5d; 5º Kris Meeke (Citroën C3) a 4m40s1d; 6º Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 5m00s2d; 7º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 5m33s6d; 8º Bryan Bouffier (Ford Fiesta) a 5m43s4d; 9º Craig Breen (Citroën C3) a 8m49s0d y 10º Jan Kopecký (Skoda Fabia R5) a 14m04s4d.