Hubo 14 muertos en una discoteca de Fortaleza

Por lo menos 14 personas fueron asesinadas en la madrugada de ayer en una discoteca en la ciudad brasileña de Fortaleza, en el estado nordestino de Ceará, en el marco de una disputa entre bandas de narcotraficantes, informó la policía.Hombres armados llegaron en tres automóviles y comenzaron a disparar contra la multitud que se encontraba en el boliche bailable "Forró do Gago", en el barrio de Cajazeiras.Fortaleza es uno de los principales centros turísticos de Brasil durante enero.Según informó la policía, los asesinos formaban parte del grupo criminal Guardianes del Estado de Ceará (GDE), que supuestamente buscaban asesinar a miembros del Comando Vermelho (Comando Rojo, con gran fuerza en las favelas de Rio de Janeiro).Inicialmente el presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad Pública de Ceará, Reginauro Sousa, había dicho que 18 personas habían fallecido, pero el secretario de Seguridad local, André Costa, rectificó la cifra, citando 14 fallecidos.Esta es la mayor masacre registrada en el estado de Ceará atribuida al enfrentamiento de grupos criminales.Doce personas se encuentran internadas por heridas de bala. "Los cadáveres estaban desparramados por la discoteca y la vereda del lugar", dijo una mujer que afirmó que vio morir a cuatro de sus amigos, quienes no formaban parte de ninguna banda criminal, citado por el diario O Povo, de Fortaleza. Vendedores ambulantes que estaban en la puerta del local bailable de forró, ritmo característico de la región nordestina brasileña, también fueron baleados.Según radios locales, por las redes sociales los autores de la masacre publicaron videos festejando y brindando por haber cometido los asesinatos. Enconferencia de prensa, el secretario de Seguridad de Ceará dijo que la masacre "fue organizada y planificada" pero aclaró que las autoridades "no perdieron el control de la situación".