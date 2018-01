Continúa recuperándose el nivel de actividad

En noviembre, la actividad económica extendió su proceso de recuperación: avanzó 3,9% interanual (i.a.) en comparación a igual mes de 2016. De este modo, noviembre se transformó en el noveno mes consecutivo en que la performance de la economía arrojó un saldo positivo en relación al mismo mes del año anterior, afirma en su último informe la consultora Ecolatina.En términos desestacionalizados, el EMAE trepó 0,4% durante el mes de noviembre, en comparación a octubre, acelerándose levemente el ritmo de expansión en relación al que se había registrado en octubre (0,3%).Con el resultado de noviembre puesto, diciembre debería arrojar un salto interanual del 4% para que la economía haya crecido 3% i.a. a lo largo de 2017. Si bien este resultado no es descabellado, implicaría una aceleración importante en la variación desestacionalizada. Por lo tanto, conforme a nuestras estimaciones, la economía habría crecido 2,8% i.a. en el último año.Gracias a su performance y a su peso en la estructura productiva, los siguientes sectores explicaron el repunte interanual de este indicador:(+16,6% i.a.): el sector mantiene un crecimiento interanual de dos dígitos por sexto mes en línea, consolidándose como uno de los pilares en la recuperación de la actividad. En este sentido, su contribución al crecimiento agregado rozó el 0,5%. Más allá de estos aspectos positivos, vale remarcar que, producto de la caída del 2016, noviembre de 2017 permaneció por debajo de los niveles de igual mes de 2015 (-2,8%).(+3,6% i.a.): desde abril que se ubica en niveles superiores a los de 2016. Sin embargo, aún no logra recuperar Si bien este sector aún no logra recuperar el terreno cedido durante el primer año de gestión de Cambiemos: noviembre de 2017 se ubicó 3,8% por debajo del mismo período de 2015.(+1,4% i.a.): en la misma línea que los sectores anteriores, el salto de 1,3% i.a. respecto de igual mes de 2016, no le permitió revertir la caída de 2016: en el acumulado anual de 2017, la actividad agropecuaria continúa 1,9% por debajo de la de 2015.(+1,2% i.a.), luego de frenar en octubre una caída que se extendió durante 22 meses, en noviembre logró comenzar extendió la recuperación del mes pasado.es la rama de servicios que trepó con más fuerza (+7,8% i.a.). De este modo, acumula once meses consecutivos en verde.(+5,5% i.a.): su crecimiento sostenido y más acelerado que el resto de la economía, le está permitiendo ganar terreno respecto a su incidencia en el agregado. Como resultado, su contribución al crecimiento rozó el 0,8%.Actividades inmobiliarias y empresariales (+2,6% i.a.) y servicios sociales y de salud (+2% i.a.) también tuvieron un impacto fuerte en el crecimiento de la producción de servicios.Enseñanza (+1,8% i.a.) Hoteles y restaurantes (+1,7% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+1,5% i.a.) continúan creciendo a un ritmo sostenido. Este dato es importante, ya que fueron las tres ramas que prácticamente no estuvieron afectadas por la recesión de 2016.