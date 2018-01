Complicaciones en las paritarias

BUENOS AIRES, 28 (NA). - A partir de los anuncios de cambio en las metas de inflación, las expectativas de subas de precio crecieron, lo que puede complicar la negociación de las paritarias de 2018, sostuvo un informe de la Fundación Mediterránea.En ese contexto, las tasas de interés por depósitos y créditos no se han modificado en forma significativa.El análisis corresponde al economista Gustavo Reyes quien señaló que "la decisión del Gobierno, anunciada el 28 de diciembre, apunta a neutralizar los efectos no deseados de la política de estabilización, particularmente el enfriamiento del consumo y el deterioro de las cuentas externas"."Metas inflacionarias más laxas dan cierto margen para la reducción de las tasas de interés, con efecto sobre el nivel de actividad y el mercado cambiario", indicó.Explicó que "para que este rediseño arroje resultados, la inflación esperada no debería aumentar demasiado ya que, de hacerlo, la baja de tasas de interés podría interrumpirse"."El mayor impacto, hasta ahora, se advierte en el precio del dólar: en un mes y medio, el tipo de cambio nominal subió 12%, cuando en 11 meses de 2017 lo había hecho sólo 9%", dijo.Consignó que "este comportamiento redujo a la mitad el atraso cambiario estimado (de 20 % a 11%), de acuerdo a la paridad de poder de compra ajustada por productividad".El especialista evaluó que "así como la corrección parcial de atraso cambiario puede ayudar a morigerar el desequilibrio de las cuentas externas, no es positivo que las expectativas de inflación se hayan corregido al alza".Analizó que "este es un indicador a seguir de cerca. Otra señal preocupante del último período es la suba del riesgo país y la ampliación de la brecha con el resto de los emergentes. La prima de la Argentina, que era de 349 puntos en diciembre, pasó a 367 puntos en los últimos datos, en una fase en la que el riesgo país de los emergentes estuvo en descenso (de 333 a 319 puntos)".