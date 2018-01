Piedecasas: pidió avanzar en la reforma

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, marcó la importancia de que el Congreso Nacional avance con el proyecto de reforma del organismo y, si bien se mostró a favor de la propuesta del Gobierno para aumentar el número de miembros en el organismo, propuso incrementar la participación de académicos."Creo que hay que modificar su composición y fundamentalmente incorporar a más jueces, más abogados y más académicos para lograr un quórum propio del estamento no político", señaló al respecto de la iniciativa de reforma del organismo, que será tratada tras al receso en el Congreso.La propuesta girada por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados a fin de año apunta a que el cuerpo pase de la composición actual a 16 consejeros, ya que plantea sumar un integrante más por el Poder Judicial y otros dos en representación de los abogados, aunque plantea que continúe habiendo sólo un académico.Así, el plenario quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores) cuatro abogados (inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior), un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.Durante una entrevista con NA, Piedecasas, que ya había ocupado la presidencia del cuerpo en 2016, señaló además que uno de los principales desafíos para este año es reducir las vacantes en los Juzgados y avanzar hacia una "Justicia digital".Por otro lado, celebró la "libertad de criterio" y el "apoyo institucional" hacia los jueces para avanzar en diferentes causas por corrupción, que involucran a ex funcionarios y líderes sindicales, y consideró al respecto que que "ahora están recibiendo la información que a lo mejor antes podrían no recibir".-Estamos aquí para seleccionar jueces, juzgar su conducta y el desempeño, reglamentar para un servicio judicial más eficiente y también administrar los recursos del organismo. Cada renglón tiene que tener un objetivo particular: sobre el primero de ellos, en este ciclo tenemos que lograr elevar 100 ternas; en materia de disciplina y acusación, vamos a seguir adelante con el trámite de todas las causas que se están desarrollando, la idea es que bajemos a un número considerable y pasar de tener 190 a 100 causas en trámite. En cuanto a los recursos financieros, se ha logrado la meta de tener el mayor grado de ejecución del presupuesto y queremos repetirlo este año.-Estamos trabajando fuertemente sobre el expediente digital, la oralidad y el acceso a la información pública. En marzo vamos a poner a disposición del pleno y posteriormente de la sociedad los resultados en las auditorías de corrupción en un portal de datos abiertos. También están en proceso otras auditorías referidas a narcotráfico y de gestión del fuero laboral en la Capital Federal. Acabamos de firmar un convenio en materia de oralidad con el Ministerio de Justicia. Diría yo que la modernización a través de lo que se llama la Justicia Digital, de la implementación de las videoconferencias y de un sistema de audiencias videograbadas, va a permitir un salto cualitativo en el servicio.