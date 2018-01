Revisando el archivo del diario de enero de 2003

LA OPINION de hace 30 años, sección que se publica en la última página del diario todos los días, es una de las muy consultadas y de interés para los lectores que encuentran allí motivos para activar la memoria con hechos y acontecimientos que fueron destacados en su momento, o bien con la mención de personas que suelen generar recuerdos, anécdotas y todo aquello que da sustento a esta clase de evocaciones.Tratando de ampliar todos esos aspectos, y también reduciendo el tiempo a sólo 15 años, es que tomamos un ejemplar del diario del mes de enero de 2003, para desarrollar un rápido repaso sobre las noticias de aquél momento, no hace demasiado tiempo, aunque en algunos casos parezcan cosas muy perdidas en el pasado. Por ejemplo, en aquél entonces el diario costaba sólo 1 peso, ahí ya tenemos una gran diferencia y prueba fehaciente -ni falta hace- de cómo la inflación se siente en nuestros bolsillos.También hace 15 años se publicaba el recuerdo de noticias de 30 años, correspondiendo entonces a enero de 1973, en una de las cuales se daba cuenta del "acto de apertura de la licitación del acueducto Esperanza-Rafaela se realizará en nuestra ciudad en fecha a determinarse de acuerdo a lo informado por el administrador general de OSN al intendente Rodolfo Muriel".¿Qué se comentaba sobre la política nacional hace 15 años? Pues el sector más duro del duhaldismo aseguraba que si bien respaldaba la candidatura presidencial de Néstor Kirchner, quería "garantías" de que continuará el rumbo iniciado por el presidente Eduardo Duhalde, reclamando el derecho a designar a su compañero de fórmula. Recordemos que luego fue nombrado Daniel Scioli, al que Kirchner mantuvo luego en el ostracismo. NK pedía por entonces un gran frente nacional para ganarle a Carlos Menem.El dólar estaba a 3,20 pesos y el IVA volvía al 21%, tal como lo reclamaba el FMI. Por esos días Carlos Reutemann se desvinculaba de dichos de su hermano Enrique, quien había pedido como opción presidencial al Lole porque vinculó a Kirchner con los Montoneros. Esos días Reutemann, que era gobernador de Santa Fe, estaba afectado de una seria diverticulitis.Vayamos a lo local. La publicación de la estadística registrada por Control Público en todo el año 2002 daba cuenta de 16.427 infracciones, con 841 cruces de semáforos en rojo, conducir sin carné y también excesos de velocidad, mal estacionamiento, circular a contramano y 1.762 a motociclistas por conducir sin casco. ¿No le parece igualito que ahora? Al menos bastante parecido, considerando que había mucha menor cantidad de vehículos que en la actualidad.La noticia llamativa, que fue tapa del diario, la dieron dos chicos a caballo, que llevaban además un tercer equino, quienes cruzaron toda la ciudad, incluso alrededor de la plaza, yéndose por el sur de la zona urbana, sin que nadie tomara intervención. Claro, eran las primeras horas de la tarde y el calor apretaba de lo lindo. Por esos días la temperatura oscilaba entre 33 y 34 grados.En el cine Belgrano -todavía no estaba Las Tipas- se daba en la función de las 19 "El planeta del tesoro" y por la noche "Las cuatro plumas", siendo el valor de las entradas de 3 y 5 pesos, respectivamente.Se anunciaba en Ataliva la Fiesta Provincial del Chorizo, con entradas anticipada de 4 pesos y la noche de realización 5. Se aprestaban a actuar Los ángeles negros, el Grupo Cali, Pirucho el cuartetero y Súper Fantástico.Como todos los veranos, el infaltable informe sobre la advertencia de cuidarse de las picaduras de escorpiones y qué hacer en caso de sufrirlas.En policiales los titulares eran surtidos y no muy diferentes a los de este tiempo: ingresaron a una casa mientras la dueña dormía, episodio ocurrido en Barranquitas; incautaron un vacuno que había sido faenado; tres peligrosos sujetos pasaron por Tribunales; secuestraron la moto utilizada por los delincuentes que mataron al playero de la estación de servicio de Santa Fe y Roque Sáenz Peña; en el salón blanco de la jefatura fueron reunidos todos los jefes de comisarías y subcomisarías para instruirlos sobre una más intensiva lucha contra la inseguridad. ¿Le suena?El Opifón registraba llamados varios, uno denunciando que se tiraba agua en la esquina de Bolívar y 25 de Mayo; Jorge del barrio 9 de Julio decía que "los jubilados son todos protestones"; varias quejas por las intimaciones de pago por una repavimentación de la ruta 34 que se había hechos años antes; y alguien del San Martín denunciaba a un vecino que sacó la basura de patios a la vereda dos semanas antes de la fecha indicada. Bastante parecido con la actualidad.Junto al ejemplar de ese día de enero de 2003, que era jueves, también se entregaba el suplemento rural, que en esa época se denominaba "Campo y familia".Y así llegamos a la sección deportiva, con una nota y gran ilustración de un acto de distinción que le hizo el Club de Automóviles Antiguos al motociclista Sebastián Porto. Le fue entregado un cuadro de autoría de Hugo Facchín, tarea a cargo de los directivos Héctor Platini y Carlos Zoppi.Por entonces brillaba Pitu Salerni en tenis, consignándose una victoria en dobles junto a la sueca Asa Svensson en el abierto de Australia. También en el debut habían ganado Nalbandián y Guillermo Coria. Con una necrológica se recordaba a Miguel Tiraboschi. En fútbol Atlético se preparaba bajo las órdenes de Cachín Blanco, anunciando la incorporación del Nano Clemenz (que venía de Olimpo) y Claudio Filosa, procedente de Deportivo Español.La Liga Rafaelina en tanto buscaba renovar su directiva y estaba de reunión en reunión, sonando los nombres de Fernando Muriel y Omar Chiarelli para hacerse cargo de la presidencia. No se podía definir al sucesor de Omar Nicola.Y cerramos con la última página, la de los chistes y entretenimientos. Ya recordamos algo de los 30 Años, también estaba el juego de los 6 errores, el chiste de Carlos Basurto y el personaje local Matín de Martín Molinaro que por entonces había ocupado el espacio de Ramona. El tiempo, los pronósticos, con registros de elevadas temperaturas y anuncios de lluvias. En las Perlas, una de ellas decía: Cuidá a la vieja que es la única que no te deja...Un simple ejemplar del diario que no se sabe cómo ni por parte de quien, apareció sobre un escritorio, dando lugar a este repaso de recuerdos. Seguramente habrá activado la memoria de más de un lector.