Eugenia de Almeida, rafaelina que cuenta su experiencia en EE.UU.

Eugenia Wade de Almeida es una rafaelina que llegó a Estados Unidos hace 33 años acompañando a su marido, el veterinario Raúl Almeida a realizar una maestría de posgrado, trabajó en casas de familia, bibliotecas y en tantos otros lugares hasta que decidió hacer aquello que la hiciera feliz.Así comenzó a contar durante la entrevista que le realizó Radio Rafaela: "Empecé a pintar las casas de mis amigos, a pintar cualquier cosa y todo. Decidí que esta era mi vocación y a través de clases, perfeccioné mi estilo y mi oficio y hoy convertí esta pasión en un negocio exitoso"."Desde mi primer gran trabajo -continuó Eugenia- pintando la Cámara de Comercio de Knoxville en Market Square (Knoxville, Tennessee), sabía que al construir un pueblo de artesanos, puedo hacer que el mundo que me rodea sea hermoso. Vivimos en Estados Unidos desde hace 33 años, llegamos aquí con mi esposo Raúl y tres hijos, Camila de 7, Antonio de 6 y Soledad de 5. Tuvimos la suerte que mi esposo que es veterinario consiga una beca de estudios para hacer una Maestría en Estados Unidos y esa fue la razón que nos trajo... En 1990 decidimos hacer nido en este país. Vivimos 5 años en el Norte, más precisamente en Iowa y ahora estamos en KnoxVille Tennesse, es un lugar de montaña, precioso, mucho mejor clima, tenemos las 4 estaciones. Al principio no fue sencillo para nada, yo no hablaba una palabra de inglés cuando llegué así que me costó varios años aprender el idioma y poder comunicarme y si hay algo que me gusta en la vida es comunicarme con la gente. Así como los chicos hablan inglés en tres meses, a mí me llevó años, mi esposo ya hablaba inglés pero yo nada".Es una forma de vida distinta, yo tengo muchos afectos en la Argentina, familia, amigos y de golpe éramos una familia sola, los años pasaron y ya no es más así, tenemos muchos amigos, mis hijos nos dieron nietos, nuevamente somos una familia grande, pero nos costó mucho adaptarnos. Es una forma de vida totalmente distinta. El americano es muy buena gente. Te acepta cuando te entiende, yo siempre explico cuáles son nuestras diferencias, comemos distinto, hablamos distinto, tenemos distintos objetivos de vida. El americano trabaja mucho, tiene un horario distinto al nuestro, trabajan desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, vuelven a su casa y se acabó"."Cuando voy a la Argentina -siguió contando Eugenia- y me encuentro con amigos me quedo a hasta las dos de la mañana tomando cerveza y charlando en un bar. Acá a las 10 cierra todo, esto no es Miami. En Florida es distinto, acá es una vida más restringida en ese sentido"."Quiero mucho al americano, pero amo a mi gente a mi país, a mis raíces, a mi familia, a Rafaela, a Santa Fe. El ser inmigrante tiene muchas cosas positivas, he podido hacer una vida fructífera en este país, pero mis raíces están en Argentina. Los primeros años trabajé en lo que se podía, desde limpiar casas hasta trabajar en el departamento de cultura de la Universidad. Pero cuando mi hija menor cumplió 10 decidí que iba a hacer lo que me hiciera feliz en la vida. Ya estaba en una posición económica mejor, no tenía que salir corriendo a conseguir plata para pagar la leche"."Entonces decidí aprender a hacer texturas. Empecé a tomar clases, viajé a Europa 5 veces a entrenarme con gente que hace yeso y en el año 2009 fui a tomar una clase para trabajar con concreto que para mí es uno de los materiales más nobles que existe. Empecé a trabajar en una forma decorativa, modelando y tallando concreto. Eso hizo que me invitaran al "Mundo del Concreto", una organización que se reúne una vez por año en Las Vegas e invita a las 12 personas que mejor trabajan en concreto en el mundo. Yo era la única mujer, porque son todos hombres, y para esa ocasión hice una puerta tallada de concreto. Fue un orgullo enorme para mí, por el hecho de ser mujer y ser argentina. Después estuve en el "Mundo de Concreto Decorativo" eso fue en 2015 y desde entonces me dedico a hacer arte con concreto".Eugenia siguió avanzando en su relato: "Una persona tuvo una idea, de hacer cabañas sostenidas por árboles. Construyó 4 cabañas pero no pudo construir los árboles porque tenían que medir por lo menos 8 pies de diámetro -1 pie son 33 cm-. Nosotros hicimos un árbol con base de hierro que mide 11 pies de ancho por 11 pies de largo, y con las ramas que salen del árbol y sostienen de forma visual. Es un trabajo súper creativo, él buscaba a alguien que lo ayudara con la idea de cómo poder fabricar un árbol, y le dieron mi nombre. Es hermosísimo pesa 1.600 kilos de concreto, tengo 5 personas trabajando conmigo y ahora se sumó otro rafaelino, Facundo Eguiazu, mi sobrino. Cuando discutí el proyecto con el dueño le dije que quería que haya nidos, entonces introduje unas latas vacías dentro del árbol para que tenga nidos. Si bien yo trabajo con hojas, este árbol no tiene hojas, hace unos días el señor que me lo encargó lo vio y se le cayeron las lágrimas Es un proyecto costoso, no tengo problemas en hablar del tema económico, yo tengo una compañía que se llama negocio pequeño, A New Hu, tengo seis personas trabajando conmigo y el mayor orgullo es que esas personas que son todos artistas puedan vivir honradamente del trabajo que hacen. Además de hacer esto con concreto hacemos paredes, hacemos yeso tallado. Siento mucho orgullo, al ser una compañía pequeña, ser hispana y estar en un lugar donde no hay tantos hispanos. Nos han llamado para hacer el Rockfeller Center, hemos hecho trabajos en Atlanta, la gente ya reconoce nuestro trabajo y nos llama porque reconoce lo que hacemos como un trabajo artístico que viene desde otro lugar y ese lugar es la Argentina"."Hay una diseñadora en Estados Unidos que hace carteras y zapatos, de una compañía que ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años, Patricia Nash. Me pidió maniquíes e hicimos alrededor de 900 que están distribuidos en todo Estados Unidos. Trabajo en un estudio donde hacemos las muestras y damos clases pero además tenemos un lugar grande que lo rentamos para hacer ese tipo de producciones. Viajamos mucho, tenemos nuestro propio trailer donde llevamos todos nuestros andamios, hacemos paredes enormes, edificios por fuera, pero todo es distinto".