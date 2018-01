Le robaron la moto: piden $ 14.000 de rescate

En la Comisaría 6ª de Frontera fue denunciado el robo de una moto. Resultó víctima un joven que había visitado a su novia. El modus operandi de los ladrones se repite. dado no es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole, donde tras el robo se pide rescate por lo malhabido.

En la madrugada de hoy a mano armada a un joven que regresaba de la casa de su novia, le robaron la motocicleta Honda Wave en la que se movilizaba. Ocurrió en lo que se denomina Camino Interperovincial (divide las ciudades de Frontera, Santa fe, y San Francisco, Córdoba), entre las arterias sanfrancisqueñas López y Planes y Gerónimo del Barco, o bien las calles 102 y 98 de Frontera.

Según relató el padre de la víctima, el muchacho venía de la casa de su novia en Frontera cuando fue interceptado por dos jóvenes encapuchados que se conducían en una moto Honda CG, y a punta de pistola le robaron la moto.

"Le pusieron el rovólver en la cabeza, él no se la quería dar porque la usaba para trabajar y este mes pagaba la última cuota, hasta que le apuntaron en la rodilla y lo amenazaron para sacársela. Se la terminó entregando, uno no sabe en que estado están estos chicos y lo que pueden llegar a hacer", comentó el padre al colega El Periódico.

Seguidamente disparó "me llegó un comentario de que piden 14 mil pesos de rescate. No se los voy a dar, yo soy un laburante. Por lo menos no le pasó nada al pibe".

El hecho fue denunciado ante personal de la Comisaría 6ª de Frontera.