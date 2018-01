El dólar cerró estable tras semana agitada

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El dólar cerró ayer con un leve retroceso de un centavo, a $19,84 para la venta, mientras acumuló en la semana un incremento de 55 centavos. Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó este viernes a $19,33 para la punta compradora y a $19,84 para la vendedora.A mitad de rueda, el dólar había cedido hasta $19,81 por una mejora en la oferta, pero con el correr de las horas la demanda repuntó e impulsó un cierre prácticamente estable respecto del jueves. En el segmento mayorista, el "billete verde" registró un avance de sólo un centavo, al ubicarse en $19,57.Sin embargo, en el sector de las grandes operaciones, a lo largo de la semana avanzó 57 centavos. Operadores resaltaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue elevado al llegar a USD 934,410. Además, destacaron que, a diferencia del día anterior, los bancos oficiales no intervinieron en el mercado, al tiempo que hubo un mayor equilibrio entre la corriente compradora y vendedora. Evaluaron, de ese modo, que la fuerte intervención del jueves también tuvo impacto durante este viernes para disminuir la volatilidad.Los dos retrocesos consecutivos se dieron luego de que el miércoles, tras el nuevo recorte de tasas, el dólar trepara hasta los $19,92 para la venta, aunque en algunas entidades financieras llegó a venderse por encima de los $20.En ese escenario, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, señaló este viernes que no ve con "mayor preocupación" la escalada de la divisa. Anteriormente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había sostenido que la suba del dólar "es absolutamente normal" y había recomendado "acostumbrarse" a las fluctuaciones del tipo de cambio.El dólar se encuentra por encima de lo esperado, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. En ese sondeo, la autoridad monetaria señaló que los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal promedio mensual esperado para los próximos seis meses se corrigieron al alza y se ubicaron entre $18,20 y $19,10.AL GOBIERNO NO LEPREOCUPA LA SUBAEl ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró no estar preocupado por la suba del dólar y confió en que el Mercosur y la Unión Europea firmarán muy pronto un acuerdo de libre comercio. Desde Francia, el funcionario se refirió a la cotización de la divisa, que el miércoles pasado llegó a superar los 20 pesos en algunas entidades financieras, y resaltó: "No lo veo con mayor preocupación".En ese sentido, destacó: "Creo que la decisión importante fue la que se tomó cuando Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne hicieron la conferencia de prensa, que tuvo que ver con un cambio en las metas de inflación y esto hizo que se modificaran las tasas del Banco Central". "Nosotros sabíamos que esto de alguna manera iba a producir una apreciación del tipo de cambio", reconoció el ministro en declaraciones radiales.Además, admitió que los fuertes aumentos en la moneda norteamericana "generan "volatilidad y cierto nerviosismo".Sin embargo, aclaró que "a veces la volatilidad es buena para que no haya ganancias financieras extraordinarias" y puntualizó que "un tipo de cambio más competitivo es positivo".