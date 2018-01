Macri instó a Macron a apoyar el acuerdo entre Mercosur y la UE

PARIS, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri instó ayer a su par francés, Emmanuel Macron, a "no desperdiciar" la "oportunidad" que representa el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que destacó que ese tratado le dará "un salto adicional" a los vínculos históricos entre ambas regiones. En tanto, el galo señaló que expresó las "preocupaciones" de su país "sobre temas agrícolas y carne en particular", ante lo cual instó a "encontrar soluciones juntos"."El acuerdo Mercosur-Unión Europea es una gigantesca oportunidad para ambas regiones por historia, por relación. Eso nos llama a decir que no podemos desperdiciar esta oportunidad, porque sería darle un salto adicional a esa integración, a esa comunicación, a esa historia, a esa afinidad cultural. Un salto que apunta a generar oportunidades", sostuvo el mandatario argentino.En una declaración conjunta en el Palacio del Elíseo tras la reunión bilateral, el jefe de Estado visitante remarcó que "no hay futuro si no hay un mundo que interactúa", así como también pidió que el vínculo entre ambos países se transforme en "oportunidades concretas de desarrollo en el comercio y las inversiones".Finalmente, el líder del PRO agradeció a Macron la ayuda prestada por Francia en el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan, así como también el apoyo para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Por su parte, el europeo afirmó que en el encuentro bilateral expusieron "visiones claras y francas sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur". "Este acuerdo es importante y debemos encontrar soluciones juntos. Expresé las preocupaciones de la Francia sobre temas agrícolas y carne en particular. Hemos aclarado a nuestros respectivos intereses", indicó el anfitrión, quien señaló que comparten "la misma visión estratégica" de que el acuerdo entre ambos bloques "puede ser bueno para ambas partes y que es pertinente intentar concluir rápidamente, en el contexto geopolítico actual". Y añadió: "Creo que es deseable y técnicamente posible hallar una vía que permita responder a los objetivos del Mercosur y en particular de Argentina y a los objetivos de la Unión Europea y en particular de Francia".Por otra parte, el local destacó que tras varias idas y vueltas se rubricó un contrato de venta de cinco aviones cazas franceses para las fuerzas armadas argentinas. "En materia comercial nos hemos felicitado por el acuerdo firmado por nuestros ministros de Defensa (Oscar Aguad y Florence Parly) para la venta de cinco Super-Etendard modernizados y sus equipamientos para las fuerzas armadas argentinas", celebró Macron.Los Super-Etendard de Dassault Aviation empezaron a ser utilizados por la Marina francesa en 1978, y los últimos ejemplares fueron retirados del servicio activo en julio de 2016. La Marina argentina utilizó esa clase de aviones durante la Guerra de las Malvinas, a mediados de 1982.ALMUERZO CONEMPRESARIOSPor otra parte, Macri compartió en París un almuerzo con directivos de importantes empresas de origen francés y de otras naciones europeas, ante quienes expuso sobre las "muchísimas posibilidades que ofrece la Argentina para invertir". El encuentro con los líderes empresarios se realizó en el edificio del grupo Rothschild de la capital francesa y participaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el canciller Jorge Faurie; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Agroindustria, Luis Etchevehere.En líneas generales, el Presidente ratificó las palabras que pronunció en el desayuno con los empresarios del Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF), y reiteró que "hay muchísimas oportunidades en Argentina" porque "no hay otro país en el mundo con tanto potencial como el nuestro"."Estamos ante un nuevo escenario político con el final de la era populista y decidimos hacer esto sin una crisis económica, con reglas democráticas. Eso nunca había pasado antes en Argentina", dijo. Señaló que esa situación es una respuesta "a que los cambios se dan de abajo hacia arriba y representan la gran diferencia con otros momentos de la Argentina". "Lo vimos reflejado en las elecciones de medio término en que ganamos con una performance mejor que en las presidenciales de 2015", agregó.Y concluyó: "Por eso estoy muy entusiasmado. Hemos puesto la economía en orden de vuelta y encaminado al país. Recién empezamos y faltan muchísimas cosas, pero estamos en el camino correcto".