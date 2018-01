Se cae un mito

A diferencia de lo que se cree, en la Argentina los hombres "consumen con tarjetas de crédito más que las mujeres", de acuerdo con un estudio privado.En la Argentina se calcula que hay alrededor de 40 millones de tarjetas de crédito y, si se suman las deudas totales, se llegaría a los 500 millones de pesos, según un estudio realizado por la firma de educación financiera Resolvé Tu Deuda, que diseña programas de ahorro personalizado a cada cliente con el objetivo de saldar vencimientos."A contrario de lo que comúnmente se cree, la mayoría de los deudores y consumidores de tarjetas de crédito son hombres. Del total de los plásticos que hay en el país, un 52% están en manos de hombres, mientras que 44% lo poseen las mujeres", señala el reporte.La cantidad de consumidores no se distribuye de manera uniforme a lo largo del país, y la Ciudad de Buenos Aires es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de tarjetas de crédito y también de deudores.Rodrigo Nadal, director de Resolvé Tu Deuda, dijo que "tener tarjetas de crédito es obtener dinero ficticio, que no existe en la realidad"."Si bien una tarjeta de crédito nos facilita la compra de muchos productos, tener muchas puede confundirnos y marearnos con los gastos. Por ese motivo es muy importante planificar qué vamos a consumir y cómo pensamos afrontar cada gasto. De esta manera evitaremos generarnos deudas que después no podamos pagar", señaló.Dijo que, "en general, lo recomendable es tener una tarjeta con un monto más alto para aquellos gastos específicos como un pasaje aéreo o compras en el exterior; y una tarjeta con un monto más limitado que será la que se use en las compras generales".En cuanto a la zona geográfica, 78% de los porteños posee una tarjeta de crédito o préstamo hipotecario o personal, siendo mayor que la media nacional y muy lejos de Santiago del Estero, en donde el 30% de la población posee una tarjeta o algún tipo de préstamo bancario.La Patagonia, por el contrario, posee niveles mayores que la media, con un consumo en el 47% del total de la población.En promedio, los hombres de entre 38 a 43 años son quienes poseen mayor cantidad de tarjetas o préstamos, seguidos por los de entre 66 a 73."La edad media de quienes más gastos poseen son aquellos que se ubican entre los 35 y los 45. En general, toman préstamos o utilizan su tarjeta para solventar algunos gastos del hogar o bien en esta época del año las vacaciones", sostuvo Nadal, director de la reparadora de crédito con presencia en Argentina, México, Colombia.Este número cambia a partir de los 61, en donde hay un incremento de mujeres que poseen préstamos o tarjetas en comparación con los hombres. "En general no es que los hombres gasten más que las mujeres, sino que lamentablemente hay una mayor masa trabajadora si se lo compara con la mujer", señaló Nadal.En Argentina, de la población total un 48% posee algún tipo de deuda, sea con tarjeta de crédito, préstamo personal o hipotecario, y cuenta con una cifra alta en materia de deudas financieras.