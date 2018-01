Sensaciones y sentimientos

La felicidad de los años cincuenta cantó y bailó como pocas veces en Argentina.

Las grabadoras estadounidenses, recargadas de energía en la México -que fue siempre de los charros y ahora se mostraba tan rockanrolera- llegó con ese ímpetu arrollador a nosotros, apoyándose en nuestros modos y artistas, atendiendo a nuestras raíces y gustos populares. La entonces Columbia fue una de sus protagonistas; la otra fue la RCA Víctor, mediante “la nueva ola”, promovida por el empresario ecuatoriano Ricardo Mejía, desarrollando la idea de promover un grupo de jovencitos con ganas de vivir y cantar, con diferentes estilos, aún con la inevitable diferencia en calidades vocales.

El resultado superó los cálculos previstos y llegó a impactar con fuerza en la nostalgia que llegaría años después en los entonces jóvenes. Fue un cambio con detalles nuevos, originales y simpáticos: algunos long play, superando el negro tradicional, se presentaron en líneas coloridas de trazo irregular.

Hubo nombres que hoy llegan a nosotros con esfuerzo de memoria, como los de Jolly Land, Nicky Jones, Cachita Galán y Lalo Fransen.

Otros mostraron un sello propio, como el especialista en rock and roll Johnny Tedesco (Vuelve primavera, Presumida), que impactaba con pulóveres de colores llamativos, que no conocimos cabalmente porque la televisión de entonces era en blanco y negro.

Y están los que brillaron con canto propio y tienen vigencia hasta estos días: Raúl Lavié, Chico Novarro, Palito Ortega, Violeta Rivas y Horacio Molina.

Debido al explosivo éxito en la venta de discos (no por casualidad un LP de RCA se llamó “99 megatoneladas”), Canal 13 de Buenos Aires lanzó el programa “El Club del Clan” con una impresionante aceptación que generó varias películas. Todo, hasta que el fenómeno Beatles (la llamada “beatlemanía”) invadió -incluidos los modos de hablar y vestir- los espacios para siempre.

Otro costado feliz fue que se promovió a muchos cantantes en castellano para que grabasen los éxitos de artistas de Estados Unidos, Canadá (Paul Anka), Francia e Italia con los temas triunfadores del festival de la canción de San Remo, en todos los casos mediante sus versiones castellanas.

Fueron favorecidos por esta feliz onda cantantes como Anamaría “Cachito”, Ricardo Yarke (por Johnny Mathis), Los cinco latinos (por Los Plateros), Billy Caffaro, Roberto Yanés, Los Tres Sudamericanos, Los Santos (Julia, En el boulevard), Los TNT (Eso), habiendo conocido los últimos la temperatura amiga de la pileta de Independiente. Fue común en ese tiempo que se editaran para los días en que se saluda y regala, discos especiales (los “mezclas”) con temas compuestos para la ocasión, cantados por intérpretes consagrados que, por supuesto lograban venta masiva. Participaron asimismo de esa difusión, y con mérito propio de ser buenos vendedores, los discos de orquestas típicas “bailables” como Héctor Varela, Juan D’Arienzo, Juan Sanchez Gorio y Rodolfo Biaggi.

El tiempo, que no sabe hacer otra cosa, pasó y regó nuevas vivencias, hasta hacerlas crecer con fuerza.

Los que éramos adolescentes, fuimos cumpliendo años y nos fueron llegando responsabilidades. La vida se transformó en un conjunto de momentos planificados junto con los sorpresivos. Aprendimos a distinguir qué es bueno cada tanto, cuando abrimos los armarios de la memoria, esos tan amplios donde cabe tantas emociones y luces en tan poco espacio.

Y seguimos aprendiendo que, como siempre, la felicidad palpita en cada momento vivido a pleno.