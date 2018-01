"Las grietas de Jara" en el Cine Belgrano

La película argentina del momento, basada en el libro homónimo de Claudia Piñeiro y protagonizada por Oscar Martínez y Joaquín Furriel, se proyecta en el Cine Municipal desde el viernes y hasta el martes a las 21:45. Acompañan la cartelera dos estrenos para todo público: el musical "El Gran Showman" a las 20 y a las 18 el film animado "Olé! El viaje de Ferdinand", de los creadores de Rio y La era del hielo."Las grietas de Jara" (Argentina, 2018). Dirección: Nicolás Gil Lavedra. Guión: Nicolás Gil Lavedra, Emiliano Torres, Claudia Piñeiro. Elenco: Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Santiago Segura. Duración: 94 minutos. Género: suspenso, drama. Calificación: apta para mayores de 13 años con reservas.Aunque Pablo Simó quiere construir la torre de sus sueños, se limita a dibujarla: hace veinte años que trabaja en un estudio de arquitectura que no puede o no quiere dejar. Veinte años son también los que lleva casado con Laura, a quien sólo lo unen la costumbre y una hija típicamente adolescente. Cuando una joven llegue inesperadamente al estudio buscando a Nelson Jara, comenzará a revelarse la trama del secreto en la que Simó está implicado junto a su jefe y una compañera de trabajo. La aparición de la muchacha y las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá derrumbarse una a una las certezas que lo sostuvieron hasta el momento.Puede verse desde el viernes 26 al martes 30 de enero a las 21:45, en Espacio INCAA. La entrada general tiene un valor de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $20."El Gran Showman". (Estados Unidos, 2017). Dirección: Michael Gracey. Elenco: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Duración: 105 minutos. Género: musical. Calificación: apta para todo público.Después de perder su trabajo en un banco, un hombre decide comenzar un negocio de entrenimiento buscando a los mejores talentos de su ciudad para armar un gran show que le permita mantener económicamente a su familia.Es un musical biográfico que se basa en la historia real de P. T. Barnum, un hombre de espectáculo y de negocios estadounidense que se dio a conocer en Norteamérica por fundar el famoso "Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus". Hugh Jackman da vida al protagonista de esta película, un visionario para su época que creó el espectáculo más grandioso de mitades del siglo XVIII, conocido como el "Greatest Show on Earth" ("El mejor espectáculo de la Tierra"). Era una celebración sin precedentes, superando todo lo que podían imaginar los espectadores de aquellos tiempos. El éxito que tenían sus espectáculos lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos.El film obtuvo recientemente el premio a Mejor canción en los Globos de Oro 2018 y está nominada para el mismo rubro en la próxima edición de los Premios Oscar. Los compositores son Benj Pasek y Justin Paul, también ganadores del Oscar en 2017 por la sobresaliente música original de La La Land.Puede verse desde el viernes 26 al martes 30 de enero a las 20, con una entrada general de $90."Olé! El viaje de Ferdinand". (Estados Unidos, 2018). Dirección: Carlos Saldanha. Duración: 106 minutos. Género: animación. Calificación: apta para todo público.Ferdinand es un pequeño toro que prefiere quedarse sentado bajo un árbol oliendo las flores, a saltar, resoplar y chocar cabezas con otros toros. A medida que crece y se hace más fuerte, su temperamento se mantiene igual de tranquilo, pero un día llegan cinco hombres a elegir al toro más grande, rápido y rudo para llevarlo a Madrid....y Ferdinand es elegido por error.Se proyecta en 3D desde el viernes 26 al martes 30 de enero a las 18, con una entrada general de $100.