Les comentamos CD

EL CANOERO “RESURECCION” CD SFR - 2017 - 12 temas (Plástico, Carau, Palomita y otros) Dice el intérprete: Resurrección es volver a vivir, es levantarse cuando uno está decaído… es el regreso a la vida del pacucito, ese pescadito que estaba agonizando en la costa porque el “Rey de los Animales”, no aprendió que el agua es la vida, no entendió su idioma y lo condenó a morir asfixiado fuera del río, hasta que un “gurí” lo encontró, lo rescató y le salvó la vida llevándolo a vivir a un medio descontaminado… Resurrección es volver a grabar, es volver a entrar en tu corazón, amigo, amiga que me escuchas, es despertar del letargo, del silencio, es una vida más para brindarse en canciones. (…) Decimos nosotros: Consecuente con sus principios, el intérprete prolonga su camino que desde sus inicios invita a tomar conciencia por el mundo sano, por la defensa del ambiente, por una educación en conexión con la naturaleza. Su experiencia personal le da respaldo para dar ejemplos a través de la música con una poesía sencilla pero de firmes raíces que nos involucren en la responsabilidad de ser verdaderamente humanos en el respeto hacia la Tierra.