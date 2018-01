En 5 meses los costos de tamberos subió el 17,6%

Para la MEPROLSAFE (Mesa de Productores de Leche de Santa Fe), en los últimos cinco meses (de setiembre de 2017 a enero de 2018) los costos de los insumos/productos para los productores tamberos aumentó el 17,6%."¡Así no! (como) verán en el cuadro de comparación de aumentos de costos de productos, insumos y servicios más utilizados en los establecimientos tamberos en los últimos meses", dice el comunicado de prensa difundido ayer.Y agregó: "Desde el sector del Gobierno nos piden bajar costos… Señores gobernantes somos tomadores de costos y no ponemos el precio al producto que producimos. Dígannos cómo seguimos para poder permanecer produciendo y no desaparecer en el intento!".A continuación se detallan los productos con sus variaciones: balanceado iniciador 5,85 en setiembre pasó a 6,01 en enero (variación 2,8%), maíz entero 2.350 a 3.000 (27,7%), expeller de soja 4.698 a 5.590 (19%), gas oil 18,80 a 21,58% (14,8%), semilla alfalfa 212,64 a 235,80 (10,9%), semilla maíz 2.922 a 3.230 (10,5%), líquido alkalino 33,19 a 37,26 (12,3 %), sellador 29,15 a 34,06 (16,8%), ácido 38,13 a 42,04 (10,3%), cefaplus dúo 223,44 a 218,50 (-2,2), ubredem 116,77 a 129,56 (11%), energía eléctrica 1,91 a 2,04 (7%), costo unitario con impuestos 3,32 a 3,44 (3,5%), precio promedio producción 5,71 a 5,79 (1,4%), valor U$S 17,50 a 19,65 (12,3%), precio promedio producción U$S 0,33 a 02,29 (-9,7).