Hubo diez distinciones en el concurso "Te Toca"

En informe de prensa difundido ayer la Municipalidad local informó que se realizó la premiación correspondiente al concurso artístico “Te Toca!: Tus derechos en arte”. La ceremonia tuvo lugar el pasado miércoles 24 de enero, en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, y contó con la presencia del intendente municipal, Gonzalo Toselli, y de la secretaria de Desarrollo Humano, Virginia Scandalo.En total fueron 16 las obras presentadas, las cuales fueron realizadas por 10 personas e instituciones de la ciudad, y cuyos autores recibieron un premio y aprovecharon la oportunidad para explicar cómo trabajaron:Angeles Acosta, Lucía Acosta, Jazmín Anriquez, Morena Anriquez, Oriana Elías, Milena Fernández, Andrea Pongolini.Erika Colombetti, directora: “La consigna que le dimos a nuestras artistas fue la de enfocarnos en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se entusiasmaron mucho, sobre todo en representar el derecho de amor a la familia.”: Araceli Bertoncello, Franco Bertone, Juan Junco, Rubén Chiappero.Gabriela Girard, directora: "Trabajamos en torno al derecho a ser diferentes, porque creemos que es el que nos iguala. Respetar este derecho garantiza la paz y la libertad. La propuesta fue muy motivadora para nuestros concurrentes, a quienes felicitamos por su trabajo."”: Betiana Cipolatti (integrante del equipo técnico), Diego Gigena (coordinador), Joel Gorosito, Joaquín González, Agustín Pérez, Iván Blanco, Darío Verbeke.Betiana Cipolatti: "La propuesta fue una oportunidad interesante para que los chicos puedan conocer sobre la temática de los Derechos Humanos. En ‘Ser Jóvenes’ trabajamos en torno a la inclusión socio-laboral de adolescentes y jóvenes. El tema que tratamos fue la igualdad de oportunidades, con eje en el concepto de libertad de expresión y de posibilidades. Hicimos un trabajo profundo, donde pudimos mostrar la importancia de conocer los propios derechos y respetar el de las demás personas."."En mi larga trayectoria docente vi muchos derechos vulnerados, pero el que más me llamó la atención es aquel que limita el derecho del ser humano a ser reconocido como persona. En mi poesía utilicé este tema, porque su falta hace que las personas se sientan perdidas y dentro de un vacío existencial."."Hice un cuadro que representa el derecho a la libertad de expresión. Representa aquello que las personas no quieren oír. También muestra la importancia de ser libre y de poder hacer lo que uno quiere.""El cuadro 'Bajo el mismo cielo’ establece una analogía entre el cielo y los derechos humanos en su conjunto. Las 30 estrellas más brillantes representan a cada artículo de la Declaración de Naciones Unidas. También posee una figura humana abstracta y desnuda, para mostrar la igualdad bajo el mismo cielo. Los pinos, por su simbología de fortaleza y durabilidad, es aquello que ata a los derechos humanos (el cielo) con las personas.".“Pinté dos cuadros. En el primero quise representar los derechos del bebé: a alimentarse, a recibir amor, a criarse sano y feliz. Es importante que no se los prive de estos cuidados. El segundo habla contra el racismo, porque es importante no ser discriminados por portar un determinado color de piel.""Mi cuadro se titula 'Valiente' y representa tanto el derecho a la vida como el de la mujer, para que se acaben los femicidios. También realicé una poesía, que habla sobre el derecho de los abuelos, y una fotografía, inspirada en mi familia y que plasma la importancia de que todos tengamos igualdad frente a la justicia y ante Dios.”“Mi obra busca representar el derecho a que nadie sea sometido a maltrato ni a violencia. Lo hace a través de una mujer, porque me pareció acorde a la problemática actual donde muchas veces es sometida a violencias dentro del ámbito familiar. Es importante que se iguale su derecho con el hombre."“Escribí una poesía que se llama 'El niño pequeño'. En él representé el derecho a la educación, de poder asistir a una escuela. También puse énfasis en el derecho a recibir amor y comprensión desde el seno familiar."“Te Toca!” proponía la creación de una obra artística, bajo cualquier soporte, que representase uno de los derechos presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o bien que represente la idea general de derechos humanos. Su objetivo fue el de involucrar a cada miembro de la comunidad, tanto en expresar sus derechos como en hacerlos cumplir.Con “Te Toca!”, el Ejecutivo local propuso una actividad cultural coherente con el derecho a la libertad de opinión y expresión, teniendo en mente la importancia de promover la conciencia y el cumplimiento de los derechos humanos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).