Noticias al Cierre

OCAÑA LE RESPONDIO A MOYANO: "COMONO PUEDE EXPLICAR, ME ATACA A MI"BUENOS AIRES, 26 (NA). - La diputada oficialista Graciela Ocaña salió ayer al cruce del líder de Camioneros, Hugo Moyano, lo hizo responsable de su seguridad y ratificó que ampliará la denuncia que presentó en su contra en 2011 por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos. La diputada insistió en que el ex líder de la CGT "ha usado la coacción y el apriete como un mecanismo habitual en sus relaciones de poder", pero aseguró que con el cambio de Gobierno "eso se terminó".LA UNION EUROPEA INVESTIGARA SOBRESUBSIDIOS AL BIODIESEL ARGENTINOBUENOS AIRES, 26 (NA). - La Comisión Europea lanzará la próxima semana una investigación sobre si productores argentinos que exportan biodiésel hacia el bloque de la UE se están beneficiando con "subsidios injustos". Se trata de la Comisión que supervisa la política comercial en el bloque de la Unión Europea (UE) de 28 países, que iniciaría la investigación el 30 ó 31 de enero en respuesta a una queja del Directorio Europeo de Biodiésel.LA REFORMA TRIBUTARIA SERA "NEGATIVA"PARA PROVINCIAS, AL MENOS INICIALMENTEBUENOS AIRES, 26 (NA). - La calificadora Moody´s advirtió ayer que la Reforma Tributaria tendrá inicialmente un impacto "negativo" sobre las finanzas de las provincias, que luego dependerán del crecimiento económico para subsanar sus menores ingresos. La ley impulsada por el presidente Mauricio Macri para reformular parcialmente el sistema tributario de Argentina (con nota "B2 estable") tendrá un impacto positivo en la solvencia de las empresas locales, dio Moody´s.EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICACAYO 0,5% EN 2017, SEGUN FUNDELECBUENOS AIRES, 26 (NA). - El consumo de electricidad descendió 0,5% en 2017 con relación al 2016, informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). En tanto, esa demanda subió 1,2% en diciembre último en forma interanual, a pesar de que hubo temperaturas inferiores a las del mismo mes de 2016. En cuanto al consumo por provincia, en diciembre se registraron siete descensos en los requerimientos eléctricos al MEM y 19 fueron las provincias y empresas que marcaron ascensos, entre ellas Santa Fe (2%).PIDIERON A AGUAD QUE OFREZCA UNARECOMPENSA PARA HALLAR AL SUBMARINOBUENOS AIRES, 26 (NA). - Familiares de los 44 tripulantes del "ARA San Juan" se reunieron ayer con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y le pidieron que ofrezca una recompensa a empresas para que busquen al submarino, aunque no se habló del monto. Este jueves, unos 27 familiares de la tripulación se reunieron en la Base Naval Mar de Plata con el ministro de Defensa durante unas dos horas, quien se "comprometió a gestionar el alquiler de barcos pesqueros" y "dar una recompensa" a las empresas que participen de la búsqueda, ya que "una licitación demora mucho tiempo".INGRESO AL CONGRESO EL "MEGADNU" DE REFORMA DEL ESTADOBUENOS AIRES, 26 (NA). - El "mega DNU" de "desburocratización y simplificación del Estado" que firmó el presidente Mauricio Macri ya ingresó al Congreso y será analizado ahora por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, una vez que se constituya. El DNU, que cuenta con más de 150 fojas, será examinado por la bicameral, en la que Cambiemos obtendría dictamen de mayoría y se perfila con buenas chances de convalidarlo ya que cuenta con 8 de los 16 integrantes del cuerpo, con la posibilidad de que desempate el presidente de la comisión.