San Lorenzo buscará llegar a la punta

San Lorenzo visitará esta noche a Talleres de Córdoba en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Superliga, que se reinicia este fin de semana, en el cual buscará un triunfo para subirse a lo más alto de la tabla y quedar puntero junto con el líder Boca. El encuentro se jugará a las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, será controlado por el árbitro Facundo Tello y televisado por TNT Sports.El conjunto del Bajo Flores tiene 27 puntos y está a tres de Boca, que cuenta con 30 unidades mientras que Talleres también intentará quedarse con la victoria ya que tiene 21 y un triunfo lo acercaría al puntero.El elenco azulgrana logró ocho triunfos en el primer período de la Superliga mientras que igualó en tres oportunidades y perdió un solo partido (ante Banfield). Acumuló cuatro victorias consecutivas, la última en la jornada 12 en su visita a Tigre por 2 a 1. El técnico Claudio Biaggio tenía decidido poner al delantero Rubén Botta para ocupar el lugar de Ezequiel Cerutti, quien no iba a ser de la partida debido a que era inminente su venta al equipo que dirige Ramón Díaz en Arabia, el Al Hilal, pero aparecieron diferencias en la negociación y Cerutti viajará a Córdoba.De todos modos, en el Ciclón se movieron rápido para abrochar la llegada de un reemplazante: Valentín Viola, ex delantero de Racing que viene de jugar en Independiente Medellín de Colombia, quien firmará a préstamo por 18 meses. En tanto, el defensor chileno Paulo Díaz respondió bien al ser exigido tras recuperarse de una dolencia y jugará desde el arranque.Por su parte, el conjunto de Córdoba acumuló seis triunfos y tres empates en la primera parte de la Superliga mientras que sufrió tres derrotas y en la última jornada de 2017 venció a Colón en Santa Fe por 2 a 0. El entrenador Frank Kudelka, quien perdió dos piezas claves en los últimos días (Reynoso a Boca y Menéndez a Independiente) pondría desde el inicio al delantero venezolano Samuel Sosa, quien cuenta con grandes chances de debutar ante San Lorenzo, mientras que espera por Pablo Guiñazú, quien tiene una molestia. Las probables formaciones son estas:Talleres: Guido Herrera, Leonardo Godoy, Carlos Quintana, Javier Gandofi y Lucas Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú o Nicolás Giménez, Juan Ramírez; Mauro Ortiz, Junior Arias y Samuel Sosa. DT: Frank Kudelka.San Lorenzo: Nicolás Navarro; Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Moyano, Juan Mercier y Facundo Quignon; Fernando Belluschi; Rubén Botta o Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.En tanto, Tigre se enfrentará hoy a Banfield mientras que Godoy Cruz recibirá a Chacarita en los otros dos partidos de este viernes correspondiente a la 13ª fecha de la Superliga. El conjunto de Victoria, que tendrá el debut de Cristian Ledesma como nuevo DT, será local del elenco banfileño a las 19 en el estadio José Dellagiovanna con arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports. Tigre viene de realizar una pobre campaña con un solo triunfo ante Estudiantes de La Plata, cinco empates y seis derrotas mientras que sufrió tres caídas seguidas ante Colón, San Lorenzo y Temperley (en la última jornada de 2017 por 2 a 1). Por su parte, Banfield sufrió tres derrotas consecutivas en el final de a primera parte de la Superliga, la última como local ante Argentinos Juniors por 3 a 2 mientras que en total acumuló cuatro victorias y tres empates y perdió cinco veces. En el mismo horario, en elMalvinas Argentinas de Mendoza, el Tomba recibirá al Funebrero con el arbitraje de Andrés Merlos y televisado por TNT Sports. En la primera parte de la Superliga, Godoy Cruz, que estrenará a Diego Davobe como nuevo técnico, logró cinco triunfos, a la vez que empató en dos oportunidades y perdió cuatro veces, la última en la duodécima jornada en su visita a Defensa y Justicia. Por su lado, Chacarita, que también estrena DT (Sebastián Pena) necesita sumar para el promedio ya que en la primera parte de la Superliga sufrió siete derrotas, a la vez que acumuló tres empates y dos triunfos, uno de ellos en la fecha 12 ante Lanús en casa.Ante más de seis mil personas que en un día laboral llegaron hasta el estadio "Juan Perón", Racing presentó ayer a su nuevo entrenador Eduardo Coudet, sus cinco incorporaciones para la temporada y al flamante secretario técnico Diego Milito, quien deseó "poder regalarle una alegría" a los hinchas a fin de año. A su lado también estaba "Chacho" Coudet, con quien fueron recibiendo una a una a las cinco incorporaciones del plantel, que reiniciará la Superliga el próximo domingo a las 21:30 en Santa Fe contra Unión. Los estallidos de aplausos y gritos continuaron al presentar a Neri Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Cardozo, el rafaelino Alejandro Donatti y, principalmente, Ricardo Centurión, que entró bailando cumbia en forma alegre y con la camiseta 22, histórica de Milito. El ex Boca se ilusionó con el tridente junto al capitán Lisandro López y el juvenil Lautaro Martínez, y con repetir el 2014, cuando con un gol suyo fue campeón de la Liga después de 13 años.