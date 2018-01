La empresa OCA

Hugo Moyano negó ser el propietario de la empresa de correos OCA y dijo que sólo ayudó a pagar los salarios de la compañía que está jaqueada por una millonaria deuda con la AFIP. "Si fuera el dueño estaría fundido porque la empresa está fundida. Nosotros ayudamos a pagar los sueldos cuando la empresa no tenía los fondos. Le dimos 50 millones de pesos para pagar sueldos, pedimos ayuda a otras empresas (para recaudar esa plata) pero yo no tengo nada que ver. Vengo pidiendo que no caiga OCA porque eran 12 mil trabajadores que (si pierden su empleo) van a ir a Plaza de Mayo, no se van a quedar en la casa", advirtió.