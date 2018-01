Profesora abusó sexualmente de alumno

Información General 25/01/2018 Por Redacción

Dori Myers, profesora de New York que daba clases de estudios sociales en The New School for Leadership and the Artsen Kingsbridge, fue arrestada y le presentaron cargos por acto sexual criminal en segundo grado, y por poner en peligro el bienestar de un alumno menor de edad.