Esperando a Depetris y ¿un tapado?

Con respecto a la situación del volante Rodrigo Depetris, restan resolverse algunos detalles para que se concrete su regreso al club y se transforme en el primer ¿y único? refuerzo de Atlético para el primer semestre del año, aunque tiene todo acordado con la dirigencia. De hecho, en las próximas horas el ex Tigre estará en la ciudad para firmar su vínculo y ponerse luego a disposición del entrenador. En este sentido, Bovaglio fue cauto y mencionó que “ sinceramente, los dirigentes no me lo han confirmado todavía. Sé que está bastante encaminada su situación y nos gustaría que se termine concretando. Creo que el Roly te puede dar opciones en 2 o 3 puestos, es un jugador que le ponés la camiseta y juega, conoce el club, la categoría y físicamente está bien, ya que el último partido de Tigre jugó casi todo el segundo tiempo. Generalmente, siempre estuvo dentro de los 18 convocados dentro de un plantel que tuvo 30 refuerzos. Es un jugador que está, después veremos dónde le podemos sacar mayor rédito, como te puede jugar de volante, de enganche, como un punta, y veremos en qué puesto se siente más cómodo y pensarlo en ese lugar”.

En segundo lugar, dejó la puerta abierta acerca de alguna chance de que se busque una segunda cara nueva, aunque no dio indicios del puesto. “Lo veremos. En esta semana lo analizaremos bien con la dirigencia. Tenemos la posibilidad de sumar un jugador más y veremos si en algún puesto estamos cortos. Es un tema que se charlará en estos días porque la verdad, en el mercado, hoy por hoy no hay mucho, y que sea una solución. Hay un montón de opciones, pero jugadores que entre su adaptación, inactividad y su presente, que nos genera muchas dudas, quedan descartados. Entonces, como alternativas potables son muy pocas y lo estudiaremos muy bien y veremos los pasos a seguir”.



TURNOS MATUTINOS

Este jueves y viernes, el plantel albiceleste se moverá por la mañana en el predio del autódromo, para luego cerrar la cuarta semana de pretemporada el sábado con una práctica de fútbol formal ante la Reserva de Lito Bottaniz, donde Bovaglio pondrá en cancha el equipo que visitará a Madryn. Y posteriormente, el lunes iniciará la semana previa al debut. La delegación rafaelina viajará el viernes a Buenos Aires para luego el sábado emprender el vuelo hacia la Patagonia, estando previsto el regreso recién el lunes 5.