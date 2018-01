Estafa con el cuento de cambio de billetes

Según lo informó Radio Rafaela ayer por la mañana, el fin de semana pasado se produjo en nuestra ciudad un nuevo caso de estafa con el viejo cuento del cambio de billetes. Del engaño fue víctima un matrimonio de adultos mayores, quienes mediante el aludido ardid fueron despojados de 30.000 pesos.Según pudo conocerse, el matrimonio recibió el llamado de un sujeto que se hizo pasar por uno de sus nietos, en tanto que al mismo momento otro individuo estaba en la puerta de la vivienda esperando la entrega de los billetes que supuestamente iría luego a cambiar al banco por haber salido de circulación.Este clase de estafas son muy frecuentes, y siguen dando resultado, pues los delincuentes son muy hábiles en sus charlas, aprovechándose de gente mayor que confía en ellos.Con el cuento del tío un joven logró retirar el total del dinero que tenía depositado, cuando fue al cajero para cobrar la jubilación de su esposa. Se llevó 4.900 pesos. El hecho que habría quedado registrado en las cámaras de seguridad se inició cuando un hombre de 72 años fue a la sucursal del Banco a efectivizar la jubilación de su esposa que se encuentra enferma, no lo pudo hacer en uno de los cajeros y pidió ayuda a un joven de entre 18 a 20 años. Al momento de ingresar el código para dejar habilitada la tarjeta para su extracción, el joven le dice al hombre que habían tocado bocina porque tenía la camioneta mal estacionada y debía retirarla porque debía estacionar el camión de caudales.El damnificado, confiando en la persona, se retira para mover la camioneta y al volver el joven le dice que la tarjeta se había trabado y no podía hacer nada, retirándose del lugar. El hombre vuelve a su domicilio pero al ingresar a su cuenta se encuentra con que la misma no tenía saldo. Cuando se dirige al mostrador de la entidad bancaria y verifican le manifiestan que había retirado en cuatro movimientos la totalidad del dinero, unos 4900 pesos, encontrándose con que el joven le había robado lo que le quedaba de la jubilación.