Seducidas y estafadas: engaño de amor virtual

La Aduana de Santa Fe informó ayer por la tarde que ha recibido numerosas consultas en el área de Encomiendas Postales Internacionales y a través de ellas ha advertido la reiteración de una estafa utilizando como excusa supuestas encomiendas internacionales.La modalidad de la estafa es idéntica en todos los casos, las víctimas son mujeres que conocen en sitios web a hombres supuestamente residentes en el extranjero – en la mayoría de los casos en Inglaterra – con quien mantienen una breve relación a través de redes sociales, mail y teléfono. Luego este hombre dice remitirles una encomienda postal internacional que contiene elementos de mucho valor. Dice remitir joyas, teléfonos celulares de última generación, notebooks y también sumas en efectivo para la compra de un inmueble. Luego de ello, las víctimas reciben correos electrónicos simulados de empresas de transporte de encomiendas, o de distintas oficinas públicas de la Argentina o de otros países, en las cuales le reclaman el pago de diferentes rubros para la entrega del paquete: Seguros, Desinfección, Control Antiterrorismo, Impuestos, etc. informando cuentas bancarias para transferencias del dinero requerido o solicitando pagos vía Western Unión.De la revisión de los antecedentes practicada por la Aduana de Santa Fe, se ha detectado que las empresas que supuestamente transportan la encomienda no existen, así como tampoco existe la encomienda internacional y toda la situación se trata de una maniobra armada para estafar a las víctimas.La institución quiere advertir sobre estos hechos y dejar aclarado que no tiene ninguna participación en la situación y asimismo llamar la atención sobre cualquier desconocido que solicite el domicilio para realizar envíos internacionales, ya que pueden ser utilizados para envío de sustancias estupefacientes u otra mercadería ilegal. Se recuerda que se encuentra estrictamente prohibido el envío de dinero en efectivo por encomiendas internacionales.