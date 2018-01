La cosecha del girasol avanzó muy lentamente

Octava semana con días de inestabilidad y precipitaciones, con diferentes porcentajes de cobertura y montos pluviométricos, que fluctuaron entre los 5 y 55 mm para los departamentos del área de estudio. Esta regularidad de lluvias semanales, de variado milimetraje, cobertura y en particular de su intensidad media a baja, fue impactando favorablemente en la implantación, germinación y desarrollo de todos los cultivos. Por lo cual los mismos siguen presentando buenos a muy buenos estados hasta la fecha, con bajo impacto del fenómeno “niña”, que se ha mencionado y pronosticado.Continuó el proceso de siembra de soja de segunda y maíz de segunda, especialmente en los departamentos del norte santafesino, aprovechando la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y los lotes dejados por la cosecha de girasol y maíz de primera (picado - autoconsumo).Para el período comprendido entre el miércoles 24 al martes 30 de enero de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el domingo 28 condiciones climáticas de inestabilidad, alternando horas de sol y otras con nubosidad, creando altas probabilidades de inestabilidad, con ocurrencia de precipitaciones de poca importancia, variados montos pluviométricos y cobertura, en toda el área de estudio.A posteriori hasta el final del mismo días soleados, con alguna nubosidad parcial en algunas áreas de los distintos departamentos, altas temperaturas cercanas a los 37 ºC. Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 16 a 24 ºC y máximas de 23 a 35 ºC. Las previsiones climáticas descritas no condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos, hacia el final del período.Los altos porcentajes de humedad de grano y maduración lenta fueron los indicadores que condicionaron y lentificaron el proceso de cosecha en el centro norte del área de estudio, el cual alcanzó un grado de avance del 65 %.Nueva semana en que las precipitaciones y condiciones de inestabilidad interrumpieron el mismo un par de días, no generando ninguna complicación, pero sí, su prolongación en el tiempo, reanudándose posteriormente a ritmo muy lento, a medida que las condiciones lo permitieron.La característica importante fue que los granos presentaron valores muy buenos de materia grasa con contenidos superiores al 50 % y buen peso hectolítrico.Los rendimientos fueron similares a los obtenidos semanas anteriores, de 22 a 24 qq/ha, como promedio general, considerados buenos para el área de estudio.Los rendimientos mínimos fluctuaron entre 12 y 14 qq/ha, en particular en los lotes que fueron afectados por mildiu. Obteniéndose algunos rendimientos máximos de 26 a 28 qq/ha y algunos lotes puntuales con rendimientos entre 29 y 30/ha.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: R “estados reproductivos” muy pocos lotes en R5 - 5 (mitad de floración 50 %, el % dependió del área del capítulo cubierto por flores, cantidad de círculos), R6 (fin de floración, caída de flores liguladas), R7 (la parte de atrás del capítulo comenzó a ponerse amarillento) y los más avanzados en R9 “madurez fisiológica”(parte de atrás del capítulo y las brácteas de color amarillento o marrón oscuro).El proceso de picado - autoconsumo (embolsado), continuó a muy buen ritmo, llegando a final con un rendimiento promedio que fluctuó entre 11 y 13 m/bolsa/ha y con buena calidad en el producto obtenido.Los sucesivos eventos climáticos (precipitaciones semanales) permitieron que el impacto de la ausencia de precipitaciones y disponibilidad de agua útil en los suelos en comienzo de la floración del cultivo y posterior fructificación, atenuara el mismo y se estabilice en una merma del potencial de rendimiento promedio entre 16 y 18%.Se comenzó con el proceso de cosecha en los primeros lotes ubicados en los departamentos del norte del área, con rendimientos promedios que fueron de 25 a 40 qq/ha.Un 5% de la superficie sembrada se encontró en estado regular a malo, sin recuperación, un 35% regular a bueno y el 60% restante mostró estado bueno a muy bueno hasta la fecha.La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.Se observaron, los siguientes estados fenológicos: en R “estados reproductivos” R1 (emergencia de estigma), R2 (cuaje - ampolla), R3 (grano lechoso), R4 (grano pastoso), R5 (grano dentado) y los más avanzados en R6 (madurez fisiológica).