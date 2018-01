Cosquín Rock “será un homenaje a los comienzos de este festival”

Siempre activo, siempre pensando en hacer, siempre gestionando. Y siempre atento a un teléfono que no deja de sonar. Aunque también ese teléfono le permite todo el tiempo publicar en sus redes sociales novedades, noticias, anuncios, sorpresas.

Siempre dice que hace lo que le gusta y se le nota que lo disfruta. Por eso, aunque vienen los días de mayor trabajo y esfuerzo, él se divierte con su trabajo. José Palazzo, organizador, mentor, productor, músico, padre, empresario. Un poco de todo. Siempre dispuesto a hablar de una de sus mejores creaciones, se prestó a un mano a mano con LA OPINION, en el que desmenuza el Cosquín Rock 2018 que se viene.

Habla del homenaje a la primera edición justo en un año en el que coincide aquella fecha del 2001 (10 y 11 de febrero). Habla del enorme trabajo de producción para programar solamente dos días con más bandas que el año pasado. Hace un repaso por la grilla. Reconoce que este año hay una apuesta fuerte por los artistas internacionales -llegarán de 12 países diferentes-, aunque no pierde de vista que la esencia es el rock argentino.

- El CR llega a los 18, la mayoría de edad y que guiño del destino que coincida la fecha con la primera edición.

- Es increíble, pero no lo hicimos adrede, porque nosotros usamos siempre el fin de semana de Carnaval para hacer el festival. Y coincidieron las fechas de este año con las de aquel primer festival. Por eso hicimos un proyecto para meter la misma artística que habríamos hecho en dos días en uno solo. Hemos logrado una grilla que tiene la cantidad y calidad de artistas que hubiéramos puesto en tres días. Eso por ahí es difícil de explicar si uno no se sienta a mirar la grilla en detalle, pero por ejemplo, el domingo tenés Estelares, El Mató a un Policía motorizado y Los Espíritus, que son 3 bandas que han crecido mucho en este último tiempo en Argentina, junto con Residente en lo que es un combo que podría ser uno de los días en el Principal, pero a partir de ahí arranca La Vela, la vuelta de Los Ratones Paranoicos, The Offsprings, Guasones y Gardelitos. Cada escenario tiene combinaciones de artistas que podrían haber estado distribuidos en 3 días. Lo mismo pasa con el Temático, pusimos muchos artistas internacionales en el Temático de Reggae. Hemos trabajado mucho en eso.

- Desde el día que anunciaste que la edición 18 iba a ser de 2 jornadas no debe haber pasado un día que alguien no te pregunte, ¿por qué?

-Te lo explico de dos maneras. La primera que es un homenaje a los comienzos del Cosquín Rock que fue el 10 y 11 de febrero de 2001. La segunda, porque nosotros creemos que por la situación económica actual, muchas de las personas que van al festival ya se fueron de vacaciones, o con su familia, o con su pareja, o con sus hijos o con sus padres. Entonces estas segundas minivacaciones al Cosquín se ven acotadas económicamente. Por eso la posibilidad de ir 2 días al festival te permite sacar el abono que es más barato que si vas por día y parar una sola noche en la región. Había gente de Córdoba de la región cercana como Río Cuarto, Bell Ville, San Francisco, Villa María que iban y venían para no pagar el alojamiento, ahora eso es distinto, porque tenés que hospedarte una sola noche. Y eso se refleja hoy en la venta de abonos que ha cuadruplicado a la venta de entradas por día. Eso quiere decir que todo el mundo está optando por ir los dos días y eso es una caricia para los que organizamos festivales.

- El año pasado hubo unas 180 bandas en 3 jornadas, ¿cómo hiciste para meter 200 en 2?

- La verdad es que estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. Empezamos en mayo, con un comité de programación y hoy estamos trabajando en la recta final. Todo lo que fue desarrollo y el armado de la grilla fue un proceso muy largo y muy interesante.

- Hay una fuerte apuesta este año por los artistas internacionales.

- Sí, la verdad que hemos apostado por artistas internacionales, pero sin perder de vista que la parte fundamental de nuestro festival es el rock argentino. Hay artistas de Colombia, Chile, Perú, Bolivia, de Londres, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Jamaica, México. Es como un Babel este año.

- El Cosquín Rock fue hijo único durante 16 años y a los 17 le aparecieron los hermanitos en el exterior, ¿cómo conviven entre si con los nuevos integrantes de la familia?

- Cada festival tiene su vida propia. Originalmente esto salió como una posibilidad de hacer una gira del festival. Y anduvo tan bien, que hay ciudades que lo tomaron como propio al festival. Guadalajara en México, por ejemplo, ya está anunciado y a la venta la nueva edición del Cosquín Rock que va a ser el 9 de junio. En el segundo semestre haremos Colombia, Perú y seguramente agregaremos otras ciudades más. Para eso armamos un equipo de gente que trabaja en los festivales de Latinoamérica, con socios locales y yo que trabajo con ellos armando un comité de programación donde vamos diseñando todo lo que queremos para cada edición.

- Parece por lo que dijiste que habrá un hermanito más muy pronto.

- Puede ser Chile, Uruguay o Paraguay. Tenemos conversaciones con todas. Hemos avanzado mucho y estamos viéndolo.

- En esta edición, por un lado se mantiene el invicto de Las Pelotas y por el otro se dan debuts como el de Airbag, por ejemplo.

- Si, también el debut de El mató a un Policía motorizado. Las Pelotas van por los 18 años consecutivos. También debuta Fernando Ruiz Díaz con su proyecto Vanthra. Hay varios artistas que van a debutar en el festival.

- A esta altura hablar con Las Pelotas para que toquen en el Cosquín Rock puede durar 2 minutos, no más de eso.

- No se negocia. Hablamos de a qué hora van a tocar y qué les gustaría hacer y listo. Hay cosas que cuestan más y cosas que cuestan menos, pero hay una realidad que va más allá de eso. Nosotros somos una compañía que tenemos mucha relación con los artistas. Y eso a veces a la hora de programar nos puede jugar un poco en contra, porque hay algunos afectos especiales que hacen que uno no pueda ser muy pragmático a la hora de programar.

- ¿Cómo haces para decirle, por ejemplo, a Ciro que solo tocará un poco más de una hora, cuando está acostumbrado a hacer shows mucho más extensos?

- Esta fue una decisión de Ciro, nos pidió no cerrar y tocar más temprano. A nosotros nos gusta que la gente llegue más temprano. Además, hay mucho mucho contenido temprano. Así que yo estoy contento con la posibilidad de que Ciro toque antes. Ciro nos tenía malacostumbrados, pero es una realidad que en los festivales los shows duran entre 70 y 80 minutos. Ciro puede llegar a tocar unos 90 minutos en el Cosquín, con lo cual es un recital que está bien. No te olvidés que después de Ciro sigue Creedende, Skay y Las Pastillas.

- Otro desafío para este año es la nueva forma de televisación…

- Vorterix, con Mario Pergolini a la cabeza, hizo un convenio con Flow de Cablevisión y en un canal de Flow se va a poder ver el Cosquín Rock en el Escenario Principal y habrá otro canal donde se podrá ver lo que ocurre en el Escenario Temático. Para todo Latinoamérica va a estar saliendo por Vorterix.com y para la Argentina a través de Vorterix/Cablevisión.

- Que el festival sea de dos días fue la gran sorpresa, ¿tenés alguna sorpresa más bajo la manga para cuando la gente llegue al predio del Aeródromo?

- No, la programación es muy completa. A las 2 de la tarde comienza la programación del festival y termina a las 4 de la mañana. No hay lugar para el respiro. Estoy muy contento con lo que hay. Creo que más sorpresas que las que hemos ido develando no entran. Tengo una gran expectativa que venga gente de todo el país, y de Rafaela por supuesto.