Fontanini a Newell’s

Newell's informó este martes que cerró la contratación de Fabricio Fontanini. El jugador rafaelino de 27 años llega a Rosario, proveniente del Club Deportivo O'Higgins de Chile, para reformar la defensa del equipo leproso.

A través del sitio web oficial del club rosarino se comunicó que el ex Atlético de Rafaela arribó al Parque Independencia a préstamo por un año, con un cargo de 60 mil dólares y una opción de compra de 500 mil dólares por el 80% del pase.



“LINDO DESAFIO”

Llegó de Chile con las valijas de la ilusión a cuestas. Ya en Rosario y luego del primer entrenamiento con la pilcha rojinegra, Fontantini tiene en claro que está ante un gran desafío personal en su extensa carrera deportiva. Sin embargo, en el mano a mano con Ovación dejó sentado que no vino para pasar desapercibido. Quiere dejar huella en la defensa de Newell's y pisar muy fuerte en la última línea cada vez que le toque entrar en escena. "Estoy feliz de estar acá. Es lo que quería cuando me enteré que había chances de sumarme. Este es un gran equipo. Espero que todo salga bien", arrancó expresando el zaguero experimentado que pretendía Llop. "Estoy listo para jugar si es que el Chocho me lo pide", acotó el ex San Lorenzo entre otros temas y antes de someterse a la revisión médica en el anochecer de ayer ni bien llegó a la ciudad. Con su arribo, la Lepra tiene un nuevo baluarte para encarar lo que queda de la Superliga.

Con respecto a sus expectativas, el ex San Lorenzo acotó que “las mejores. Este es un club en el que siempre quise jugar. Estoy feliz de estar acá y ojalá pueda estar el sábado frente a Arsenal. Estoy con muchas ganas de jugar y de aportar lo mío. Espero que todo salga bien de ahora en más.

Con respecto a su salida del fútbol chileno, agregó que “más allá de que en Chile estaba muy cómodo, en todo sentido, la realidad es que volver al fútbol argentino era una meta pendiente. Sobre todo hacerlo a un club tan importante como Newell's, que es una institución grande. Por eso es que quería que todo se cerrara cuanto antes para poder estar en el grupo de una vez y así poder aportar con mi juego desde el inicio del torneo”. En referencia a su paso por el Ciclón, donde jugó poco, el jugador de nustra ciudad afirmó que “cuando estaba en San Lorenzo no jugué tanto como pretendía. Por eso también decidí probar en otro lado. Y en Chile pude tener continuidad, lo que permitió que Newell's pudiera verme. Jugué 32 de los 35 partidos en la última temporada en O'Higgins, algo que me puso muy contento también porque la continuidad es importante para todo jugador”. Por último, el defensor habló de su paso por Atlético. “Coincido en que en Atlético se vio mi mejor versión. Pero bueno, decidí venir por lo que representa Newell's como institución y la gente hermosa que tiene. Me gustan los desafíos. Se dio esta gran chance y acá estoy, esperando poder hacer bien las cosas antes que nada”.