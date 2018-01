Pre CR Rafaela, una experiencia positiva

Fue el propio Sergio Palazzo el que tuvo el primer contacto con Rafaela y a partir de ahí surgió la posibilidad de realizar un Pre Cosquín Rock aquí. En noviembre del año pasado se presentó con su banda Los Mentidores en la Sociedad Española en el inicio mismo de avenida Mitre, allí entabló un buen diálogo con la gente de Bandas Locales y surgió la idea que terminó plasmándose hace pocos días ante un colmado Anfiteatro.- Tuve la posibilidad de tocar con mi banda de blues ahí en la Sociedad Española y ahí me encontré con gente de la cultura y la música. Me pareció muy bueno que se pudiera hacer un Pre Cosquín ahí. Y también vi muchas bandas y mucha movida que sirvieron para que este año volvieran al ruedo los Pre Cosquín. El de Rafaela, el de Rosario, Buenos Aires y dos de Córdoba.- Todo depende de cuáles sean los planes para 2019 en cuanto a la programación de los escenarios alternativos, pero por supuesto que si estuvo bueno se podría repetir. Aunque hoy no te lo podría asegurar.